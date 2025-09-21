Доминикана съобщи за американски удар по плавателен съд с наркотици край бреговете си

Подробно търсене

Владимир Сахатчиев
Доминиканското знаме се вее над стена, построена от Доминиканската република по границата с Хаити, 17 май 2024 г. (AP Photo/Matias Delacroix)
Санто Доминго,  
21.09.2025 20:19
 (БТА)

Американски сили атакуваха плавателен съд, пренасящ наркотици, край бреговете на Доминиканската република, съобщи местна правоприлагаща служба, цитирана от Франс прес. 

Шефът на доминиканската Дирекция за борба с наркотиците Карлос Деверс обяви новината на обща пресконференция с говорител на посолството на САЩ и добави, че атаката е същият удар, за който американският президент Доналд Тръмп съобщи в петък, без да уточни мястото на нанасянето му.

Поредната въоръжена акция срещу плавателен съд, за който се съобщава, че пренася наркотици, бележи засилване на действията на американската армия в региона на Карибите, след нареденото от Тръмп засилване на военното присъствие на САЩ там в рамките на операция за борба с наркотрафика, отбелязва АФП.

"Става дума за американски въздушен удар срещу наркотерористична моторна лодка, пренасяла около 1000 килограма кокаин на 80 морски мили от остров Беата" в Югоизточна Доминикана, посочи Деверс.

В петък Тръмп разпространи видеозапис, за който каза, че на него се вижда как при американски удар биват ликвидирани трима "наркотерористи" на борда на плавателен съд, пренасящ наркотици към САЩ.

Вашингтон разположи бойни кораби и ядрена подводница в Карибите, официално в рамките на операция за борба с наркотрафика.

Вашингтон обвинява Венецуела и нейния президент Николас Мадуро, че стоят зад организирането на този трафик и изпращането на плавателните съдове с наркотици. Каракас отхвърля обвиненията и определя разполагането на сили на САЩ в региона като "империалистически план" за сваляне на режима във Венецуела и заграбване на природните ѝ богатства. Венецуела притежава най-големите залежи в света на нефт.

 

/ВС/

