Френските власти конфискуваха 1,5 тона кокаин близо до Париж

site.btaФренските власти конфискуваха 1,5 тона кокаин близо до Париж
Френската митническа служба конфискува 1,5 тона кокаин, съобщи вестник "Паризиен", позовавайки се на парижката прокуратура.
Според информацията, на 18 септември служители на митническата служба на град Тур в централния регион Долина на Лоара са задържали камион с 1,5 тона кокаин, който се е насочвал към департамента Ивелин в централния регион Ил де Франс. Наркотиците са били разпределени в тридесет пакета, опаковани в чували. Общата стойност на иззетатат дрога се оценява на 36 млн. евро. На волана на камиона е бил 53-годишен гражданин на Нидерландия. На 22 септември прокуратурата започна разследване и изиска задържането на заподозрения под стража.
Операцията беше проведена по сигнал от министерството на финансите на Франция, което по-рано получило информация за пратка наркотици, изпратена от Испания за Нидерландия през Франция.
Както пише вестникът, във Франция нараства количеството на иззетите наркотици, по-специално тези, които идват от Испания, която служи като удобен транзитен пункт за южноамериканските наркокартели, доставящи наркотици по море в Европа. Обикновено за разпространението на забранени вещества се използват подизпълнители – транспортни компании, които превозват наркотиците, скривайки ги сред други стоки.
/ПЙ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина