ЕФЕ: Колумбийската армия ще спре да разчита на американско оръжие, обяви президентът Густаво Петро

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че въоръжените сили на страната му ще престанат да разчитат на оръжия от САЩ, след като Вашингтон определи Колумбия като държава, която не сътрудничи в борбата срещу наркотиците, предаде испанската агенция ЕФЕ.

„Зависимостта на колумбийската армия от американски оръжия приключи. Край на даренията и подаръците. Те вече са отнели сертификацията – това е решението. По-добре е колумбийската армия да купува оръжия или да ги произвежда със собствени ресурси, за да запази националния си суверенитет“, заяви Петро.

Той определи решението на САЩ като „политическо“, подчертавайки, че неговото правителство е задържало рекордно количество кокаин.

„Приятелите на колумбийската десница, които наистина са свързани с трафика на наркотици, повярваха на историите на десните американски политици, защото вярват повече в идеологията, отколкото в ефективността“, добави Петро.

Администрацията на Доналд Тръмп реши да извади Колумбия от списъка на страните, които сътрудничат в борбата с наркотрафика, тъй като през последната година Богота „очевидно не е изпълнила“ задълженията си по международните споразумения, посочи Държавният департамент на САЩ. „Отглеждането на кока и производството на кокаин достигнаха рекордни нива по времето на президента Густаво Петро, а неуспешните му опити да постигне споразумение с наркотерористичните групи само задълбочиха кризата“, се казва в изявление.

„Това решение не означава, че са ни наложени санкции. Ще измерим ефекта му, но санкции няма“, поясни Петро.

Колумбия настоя, че постига резултати в политиката си за борба с наркотиците. Колумбийската полиция заяви, че през 2024 г. са конфискувани 889 тона кокаин, което е „най-голямото количество, конфискувано от страната за една година, и едно от най-големите, отчетени в света“.

Колумбия беше извадена от споменатия списък на САЩ за последен път през 1996–1997 г., по време на управлението на Ернесто Сампер, който беше обвинен, че е получил незаконни средства от наркотрафика за предизборната си кампания.



(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)