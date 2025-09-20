Подробно търсене

Тръмп заплаши Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена, ако не приеме обратно затворници и психично болни

Алексей Маргоевски
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
20.09.2025 21:10
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена, ако не приеме "затворници и пациенти от психиатрични болници", които по думите му, са били "изпратени" към САЩ от тази страна, с която Вашингтон нагнетява напрежението от няколко седмици, предаде Франс прес.

"Искаме Венецуела незабавно да приеме всички затворници и пациенти от психиатрични болници [...], които венецуелските лидери са изпратили насила към САЩ“, написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл", добавяйки с главни букви: „ИЗВЕДЕТЕ ГИ НЕЗАБАВНО ОТ НАШАТА СТРАНА, в противен случай цената, която ще платите, ще бъде неизмерима“.

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море, посочва АФП.

Свързани новини

20.09.2025 03:25

Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар по кораб, пренасящ наркотици, и са били убити трима души

Президентът Доналд Тръмп заяви вчера, че Вашингтон е нанесъл удар по кораб в "зоната на отговорност“ на Южното командване на САЩ, при което са били убити трима мъже на борда на кораба, за които Тръмп твърди, че са се занимавали с трафик на незаконни наркотици.
18.09.2025 09:29

Венецуела започна мащабни военни учения в Карибско море в контекста на нарастващото напрежение със САЩ

Венецуела започна мащабни военни учения в Карибско море на фона на нарастващото напрежение със САЩ, като според министъра на отбраната Владимир Падрино Лопес целта на маневрите е да се укрепи отбраната и да се демонстрира суверенитет, предаде ДПА.
16.09.2025 12:19

Американската армия отново удари венецуелски кораб, за който се предполага, че е превозвал наркотици, обяви Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че американската армия отново е атакувала кораб, за който се предполага, че е превозвал наркотици от Венецуела, убивайки трима души на борда му, предаде Асошиейтед прес.
16.09.2025 01:18

Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар по още един кораб, предполагаемо превозващ наркотици, убивайки трима венецуелци

Американските въоръжени сили отново са нанесли удар кораб, за който се предполага, че превозва наркотици в международни води, убивайки трима членове на наркокартел, за които се смята, че са от Венецуела, заяви днес американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", цитиран от ДПА.
15.09.2025 22:27

Венецуелският президент нарече последните инциденти със САЩ "агресия"

Президентът на Венецуела Николас Мадуро нарече днес последните инциденти между Каракас и Вашингтон "агресия" от страна на САЩ, а не напрежение между двете страни, предаде Ройтерс. Мадуро каза още, че няма комуникация между двете правителства.
13.09.2025 23:04

Венецуела съобщи, че американски военен кораб е прехванал и задържал за осем часа венецуелски риболовен съд в нейни води

Правителството на Венецуела съобщи, че американски разрушител е прехванал и задържал в продължение на осем часа вчера венецуелски кораб за лов на риба тон в специалната икономическа зона на страната, предаде Ройтерс.

