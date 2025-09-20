Тръмп заплаши Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена, ако не приеме обратно затворници и психично болни

Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена, ако не приеме "затворници и пациенти от психиатрични болници", които по думите му, са били "изпратени" към САЩ от тази страна, с която Вашингтон нагнетява напрежението от няколко седмици, предаде Франс прес.

"Искаме Венецуела незабавно да приеме всички затворници и пациенти от психиатрични болници [...], които венецуелските лидери са изпратили насила към САЩ“, написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл", добавяйки с главни букви: „ИЗВЕДЕТЕ ГИ НЕЗАБАВНО ОТ НАШАТА СТРАНА, в противен случай цената, която ще платите, ще бъде неизмерима“.

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море, посочва АФП.