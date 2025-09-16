Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар по още един кораб, предполагаемо превозващ наркотици, убивайки трима венецуелци

site.btaТръмп заяви, че САЩ са нанесли удар по още един кораб, предполагаемо превозващ наркотици, убивайки трима венецуелци
Американските въоръжени сили отново са нанесли удар кораб, за който се предполага, че превозва наркотици в международни води, убивайки трима членове на наркокартел, за които се смята, че са от Венецуела, заяви днес американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", цитиран от ДПА.
Тръмп посочи, че американските сили са нанесли удар срещу "положително идентифицирани, изключително жестоки членове на картел за трафик на наркотици и наркотерористи в зоната на отговорност на Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ)".
"Ударът е нанесен, докато тези потвърдени наркотерористи от Венецуела са се намирали в международни води и са транспортирали наркотици [...] по посока на САЩ", добави американският президент.
"В резултат на удара трима мъже терористи са убити", каза Тръмп и добави, че никой от американските сили не е пострадал при удара.
"ВНИМАНИЕ – АКО ПРЕВОЗВАТЕ НАРКОТИЦИ, КОИТО МОГАТ ДА УБИЯТ АМЕРИКАНЦИ, НИЕ ЩЕ ВИ ХВАНЕМ!“, написа още Тръмп.
"Тези изключително жестоки картели за трафик на наркотици ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗАПЛАХА за националната сигурност, външната политика и жизненоважните интереси на САЩ", допълни американският президент.
Това е втората атака от този род. В началото на този месец американските военни убиха 11 души при удар срещу кораб, за който се предполага, че е пренасял наркотици в Карибско море.
И в този случай Тръмп написа, че корабът е пренасял наркотици от Венецуела към САЩ. Въпреки това, Държавният департамент на САЩ първоначално заяви, че пратката наркотици вероятно е била на път за Тринидад и Тобаго или друга карибска страна. Не стана ясно и на какво правно основание са действали САЩ, посочва ДПА.
Президентът на Венецуела Николас Мадуро нарече вчера последните инциденти между Каракас и Вашингтон "агресия" от страна на САЩ, припомня Ройтерс.
Американското правителство се опитва да оправдае започването на "престъпна атака" срещу Венецуела, каза Мадуро на пресконференция, на която присъстваха висши военни и други официални венецуелски представители.
"Това не е напрежение. Това е пълна агресия, полицейска агресия [...] политическа агресия, дипломатическа агресия и продължаваща агресия с военен характер", заяви Мадуро.
/АМ/
