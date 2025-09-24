Подробно търсене

Колумбийският президент поиска "наказателно преследване" срещу Тръмп

Алексей Маргоевски
Колумбийският президент Густаво Петро говори от трибуната на Общото събрание на ООН, 23 септември 2025 г. Снимка: AP/Pamela Smith
Ню Йорк,  
24.09.2025 07:10
Колумбийският президент Густаво Петро поиска днес от трибуната на Общото събрание на ООН да бъде започнато "наказателно преследване" срещу американския му колега Доналд Тръмп след смъртоносните американски военни удари, които унищожиха кораби в Карибско море, които според Вашингтон са превозвали наркотици, предаде Франс прес.

Колумбийският лидер обвини американския си колега, че е дал заповед да бъдат атакувани тези кораби, което е довело до смъртта на "млади хора, които просто са искали да избягат от бедността" и не са могли да се защитят.

Вашингтон провежда операция срещу наркотрафика с военни кораби в Карибско море, насочена по-специално към Венецуела, страна, която обвинява в ръководене на картел. САЩ твърдят, че от началото на месеца са унищожили три кораба, замесени в трафик на наркотици, което е довело до смъртта на най-малко 14 души.

23.09.2025 06:27

Венецуела проведе големи военни учения с цел да покаже, че може да устои в случай на евентуално американско нападение

Венецуела проведе от четвъртък до събота големи военни учения, за да изглежда “непревземаема“ пред американския флот, разположен край бреговете ѝ, но възможностите ѝ остават скромни в сравнение с тези на САЩ, посочва Франс прес.
22.09.2025 07:47

Мадуро отхвърли обвиненията в трафик на наркотици и покани Тръмп на диалог

Венецуелският президент Николас Мадуро изпрати до американския си колега Доналд Тръмп писмо, в което отхвърля отправените му обвинения в трафик на наркотици и го кани "да запази мира чрез диалог", предаде Франс прес.
21.09.2025 20:19

Доминикана съобщи за американски удар по плавателен съд с наркотици край бреговете си

Американски сили атакуваха плавателен съд, пренасящ наркотици, край бреговете на Доминиканската република, съобщи местна правоприлагаща служба, цитирана от Франс прес.  Шефът на доминиканската Дирекция за борба с наркотиците Карлос Деверс обяви
21.09.2025 17:05

Венецуела започна да обучава цивилни за борба със САЩ в случай на нападение

Правителството на Венецуела обучава цивилни да използват оръжие в защита на страната в случай на евентуално американско нападение, предаде ДПА. Президентът Николас Мадуро съобщи, че под лозунга „Казармите отиват при народа“, войници са провели
20.09.2025 21:10

Тръмп заплаши Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена, ако не приеме обратно затворници и психично болни

Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена, ако не приеме "затворници и пациенти от психиатрични болници", които по думите му, са били "изпратени" към САЩ от тази страна, с която Вашингтон нагнетява напрежението от няколко седмици, предаде Франс прес.
20.09.2025 03:25

Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар по кораб, пренасящ наркотици, и са били убити трима души

Президентът Доналд Тръмп заяви вчера, че Вашингтон е нанесъл удар по кораб в "зоната на отговорност“ на Южното командване на САЩ, при което са били убити трима мъже на борда на кораба, за които Тръмп твърди, че са се занимавали с трафик на незаконни наркотици.

