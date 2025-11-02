Подробно търсене

Пентагонът съобщи за американски удар по плавателен съд на наркотрафиканти в Карибите; има 3 жертви

Илюстративна снимка: пакети с наркотици, иззети от армията на Венецуела, на венецуелския бряг, 5 септември 2022 г. Снимка: АП/Regina Garcia Cano
02.11.2025 05:39
Шефът на Пентагона Пийт Хегсет съобщи днес, че американската армия е нанесла смъртоносен удар по плавателен съд в Карибско море, принадлежащ на организация за трафик на наркотици, предаде Ройтерс.

Според информация на министъра на отбраната на САЩ са убити трима души на борда.

Мишена на операцията, разпоредена от американския президент Доналд Тръмп и осъществена в международни води, е бил плавателен съд, известен с превоза на наркотици по контрабанден маршрут.

Няма пострадали или щети от американска страна, уточнява Хегсет в публикация в социалната платформа "Екс".

