Русия осъди употребата на "прекомерна военна сила" от САЩ в Карибите, подкрепи Венецуела

Иво Тасев
Президентите на Венецуела - Николас Мадуро, и на Русия - Владимир Путин, по време на подписването на договора за стратегическо партньорство в Москва, 7 май 2025 г. Снимка: РИА Новости чрез АП/Sergei Bobylev
Москва,  
01.11.2025 23:42
 (БТА)

Министерството на външните работи на Русия осъди днес употребата на "прекомерна военна сила" от САЩ в Карибския басейн в рамките на действията срещу наркотрафика и потвърди своята подкрепа за държавното ръководство на Венецуела, предаде Ройтерс.

"Категорично осъждаме употребата на прекомерна военна сила в действия в рамките на операции срещу наркотиците", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова в коментар, публикуван на уебсайта на ведомството.

"Подобни действия са в разрез както с американското законодателство (...), така и с международното право", посочи тя.

Във военната кампания на САЩ в Карибите и в източната част на Тихия океан, която според Вашингтон е насочена срещу нелегалната търговия с наркотици, досега бяха нанесени удари по 14 плавателни съда, като загинаха 61 души, отбелязва Ройтерс.

В последните месеци в Карибите бе установено значимо американско военно присъствие, включващо изтребители, военни кораби и хиляди военнослужещи.

Русия "потвърждава своята пълна подкрепа за лидерите на Венецуела в защитата им на националния суверенитет", добави Захарова.

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на Венецуела - Николас Мадуро, подписаха договор за стратегическо партньорство в Москва през май тази година.

Мадуро многократно обвини САЩ, че искат да го свалят от власт.

Свързани новини

30.10.2025 21:43

Американски сенатор обвини администрацията на Тръмп, че изолира Демократическата партия от брифингите за ударите по кораби в Южна Америка

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е провела брифинг, предназначен само за републиканци, относно ударите на САЩ срещу предполагаеми кораби с наркотици в близост до Венецуела, което сенаторът демократ от щата Вирджиния Марк Уорнър определи днес като опасна тенденция към засилване на партийните различия в областта на националната сигурност, предаде Ройтерс.
30.10.2025 17:22

Американски военен кораб се изтегли от Тринидад и Тобаго

Американският военен кораб "Грейвли" (ескадрен миноносец), който беше в Тринидад и Тобаго от неделя в рамките на военната мисия на САЩ в Карбиско море за борба с наркотрафика, се изтегли по план от водите на малкия архипелаг близо до Венецуела днес, предаде Франс прес.
29.10.2025 19:37

Демократи от Сената на САЩ поискаха от правосъдното министерство разяснения относно ударите по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик

Демократи от комисията по въпросите на съдебната система в Сената на САЩ поискаха от правосъдното министерство да предостави всички правни становища, изготвени от неговите юристи, за да се оцени законността на смъртоносните военни удари по плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици, предаде Ройтерс.
29.10.2025 12:56

АП: Американски федерален агент се е опитал да вербува пилот, за да отклони тайно самолета на венецуелския президент Мадуро

Американски федерален агент е имал дързък план - да вербува личен пилот на Николас Мадуро, за да отклони тайно самолета на венецуелския президент до място, на което може да бъде задържан от американските власти, предаде Асошиейтед прес.
28.10.2025 08:11

Венецуела прекрати енергийните си споразумения с Тринидад и Тобаго

Венецуела прекрати сътрудничеството си с Тринидад и Тобаго в областта на енергетиката, включително съвместните проекти за природен газ, които са в процес на разработка, заяви венецуелският президент Николас Мадуро, цитиран от Ройтерс.
27.10.2025 20:43

Путин подписа споразумението за стратегическо партньорство между Русия и Венецуела, с което то влезе в сила

Русия ратифицира днес споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, което има за цел да разшири сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката, минното дело, транспорта и сигурността, съобщи ТАСС.

