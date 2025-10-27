Путин подписа споразумението за стратегическо партньорство между Русия и Венецуела, с което то влезе в сила

Русия ратифицира днес споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, което има за цел да разшири сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката, минното дело, транспорта и сигурността, съобщи ТАСС.

Руският президент Владимир Путин подписа споразумението, като с това то влиза в сила, отбелязва агенцията.

"Споразумението извежда руско-венецуелските отношения на фундаментално ново ниво и покрива всички важни сфери на двустранно сътрудничество", каза председателят на руския парламент Вячеслав Володин.

Путин и венецуелския президент Николас Мадуро се споразумяха да сключат споразумение за стратегическо партньорство по време на държавната визита на Мадуро в Москва през май. Правителството в Каракас в момента е подложено на значителен натиск от страна на Вашингтон, отбелязва ДПА.

САЩ обвиниха авторитарния венецуелски президент, че е пряко замесен в трафик на наркотици и предложиха награда от 50 милиона долара за залавянето му.

От няколко седмици американските сили атакуват лодки край венецуелските брегове, за които се предполага, че транспортират наркотици до САЩ.

Мадуро неотдавна предупреди срещу пряка военна намеса на САЩ в южноамериканската страна и заяви, че Тръмп фабрикува война срещу него.

Наред с Куба, Никарагуа и Китай, Русия е един от най-важните съюзници на Венецуела.