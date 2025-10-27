Подробно търсене

Путин подписа споразумението за стратегическо партньорство между Русия и Венецуела, с което то влезе в сила

Валерия Динкова
Путин подписа споразумението за стратегическо партньорство между Русия и Венецуела, с което то влезе в сила
Путин подписа споразумението за стратегическо партньорство между Русия и Венецуела, с което то влезе в сила
Венецуелският президент Николас Мадуро и руският му колега Владимир Путин позират по време на церемонията за подписване на споразумението в Кремъл, 7 май 2025 г. Снимка: Sergei Bobylev/Photo host agency RIA Novosti via AP
Москва,  
27.10.2025 20:43
 (БТА)

Русия ратифицира днес споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, което има за цел да разшири сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката, минното дело, транспорта и сигурността, съобщи ТАСС.

Руският президент Владимир Путин подписа споразумението, като с това то влиза в сила, отбелязва агенцията.

"Споразумението извежда руско-венецуелските отношения на фундаментално ново ниво и покрива всички важни сфери на двустранно сътрудничество", каза председателят на руския парламент Вячеслав Володин.

Путин и венецуелския президент Николас Мадуро се споразумяха да сключат споразумение за стратегическо партньорство по време на държавната визита на Мадуро в Москва през май. Правителството в Каракас в момента е подложено на значителен натиск от страна на Вашингтон, отбелязва ДПА.

САЩ обвиниха авторитарния венецуелски президент, че е пряко замесен в трафик на наркотици и предложиха награда от 50 милиона долара за залавянето му.

От няколко седмици американските сили атакуват лодки край венецуелските брегове, за които се предполага, че транспортират наркотици до САЩ.

Мадуро неотдавна предупреди срещу пряка военна намеса на САЩ в южноамериканската страна и заяви, че Тръмп фабрикува война срещу него.

Наред с Куба, Никарагуа и Китай, Русия е един от най-важните съюзници на Венецуела.

/СХТ/

Свързани новини

05.10.2025 20:23

Русия осъди американския удар срещу плавателен съд, заподозрян в транспорт на наркотици близо до брега на Венецуела

Руският министър на външните работи Сергей Лавров днес разкритикува удара на САЩ срещу плавателен съд, заподозрян в транспорт на нелегални наркотици край брега на Венецуела, предаде Ройтерс.
23.09.2025 06:27

Венецуела проведе големи военни учения с цел да покаже, че може да устои в случай на евентуално американско нападение

Венецуела проведе от четвъртък до събота големи военни учения, за да изглежда “непревземаема“ пред американския флот, разположен край бреговете ѝ, но възможностите ѝ остават скромни в сравнение с тези на САЩ, посочва Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:50 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация