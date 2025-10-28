Венецуела прекрати енергийните си споразумения с Тринидад и Тобаго

Венецуела прекрати сътрудничеството си с Тринидад и Тобаго в областта на енергетиката, включително съвместните проекти за природен газ, които са в процес на разработка, заяви венецуелският президент Николас Мадуро, цитиран от Ройтерс.

Мадуро заяви в телевизионно изявление, че министерството на петрола и съветът на директорите на държавната петролна компания са направили предложение за суспендиране на споразумението за сътрудничество с Тринидад и Тобаго. "Аз одобрих мярката", заяви Мадуро.

Указът прекрати с незабавен ефект изпълнениeто във всички аспекти на енергийното споразумение с Тринидад и Тобаго, подчерта той, а Конгресът и Върховният съд ще бъдат помолени да дадат допълнителни препоръки.

Това вероятно означава, че Венецуела ще отмени лиценза за разработване на огромното находище на природен газ "Драгън", наред с други проекти.

Мадуро отправи критики срещу позицията на министър-председателката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар, която встъпи в длъжност на 1 май. Той определи позициите ѝ като проамерикански.

Правителството на Персад-Бисесар поддържа близки отношения с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, на фона на ескалацията на напрежението между Вашингтон и Каракас, отбелязва Ройтерс.

Мадуро, който твърди, че САЩ искат да го отстранят от власт, заяви, че Персад-Бисесар е заплашила "да превърне Тринидад и Тобаго в самолетоносач на американската империя срещу Венецуела".

В неделя американски военен кораб акостира в тринидадски води.

На фона на намаляващите запаси и производство на газ в Тринидад и Тобаго бившият премиер Кийт Роули залагаше на енергийната дипломация с Венецуела. Той се противопостави на натиска на САЩ за налагане на санкции. Усилията бяха съсредоточени върху забавеното разработване на находището на природен газ "Драгън" във водите на Венецуела близо до Тринидад и Тобаго, притежаващо огромни запаси.

Роули обаче загуби изборите тази година от Персад-Бисесар. По-рано този месец САЩ подновиха лиценза на "Шел" и Националната газова компания на Тринидад за проекта.

Персад-Бисесар заяви, че страната ѝ няма нужда от венецуелски газ. "Имаме планове за растеж на икономиката ни както в енергийния, така и в неенергийния сектор", заяви тя вчера пред вестник "Тринидад и Тобаго Нюздей".

Венецуела обяви вчера, че е разбила "престъпна клетка", свързана с ЦРУ.

Според Каракас тя е имала за цел да "оправдае агресията" от страна на САЩ, чието военно присъствие в региона продължава.

Външният министър на Венецуела Иван Хил заяви, че е информирал Тринидад и Тобаго за "операция под фалшив флаг" ден след като Венецуела обяви ареста на "група наемници", свързани с американската разузнавателна агенция.

Каракас счита присъствието на американския военен кораб "Грейвли" за "провокация", която може да доведе до война, припомня АФП.