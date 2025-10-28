Подробно търсене

ЕФЕ: Венецуела и Русия са по-единни от всякога, заяви Николас Мадуро

Атанаси Петров
ЕФЕ: Венецуела и Русия са по-единни от всякога, заяви Николас Мадуро
ЕФЕ: Венецуела и Русия са по-единни от всякога, заяви Николас Мадуро
Руският президент Владимир Путин и венецуелският му колега Николас Мадуро по време на срещата им в Москва на 7 май 2025 г. Снимка: АП/Alexander Zemlianichenko
Каракас,  
28.10.2025 11:05
 (БТА)

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че Венецуела и Русия са "по-единни от всякога", след като руският държавен глава Владимир Путин подписа на Договора за стратегическо партньорство между двете страни, с което споразумението влезе в сила, съобщи агенция ЕФЕ. 

"Движим се към по-високо ниво на сътрудничество", се казва в изявление на Мадуро, излъчено по венецуелската обществена телевизия. "Историческият и стратегически съюз, който президентът Путин подписа и който аз подписах тук във Венецуела, е за мир, за развитие", добави той.

Мадуро обясни, че споразумението не е само на думи и не е един обикновен документ. По думите му днес е предвидена "мащабна среща" между стотици бизнес лидери от високоразвити руски индустрии и венецуелски предприемачи. Президентът на Венецуела не даде допълнителни подробности за срещата.

Кремъл потвърди вчера, че Путин е подписал споразумението с Каракас, което разширява сътрудничеството между двете страни в политическия, икономическия, енергийния, минния, транспортния и комуникационния сектор, както и в областта на сигурността и борбата с тероризма.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че влизането в сила на договора е "много важно при настоящите обстоятелства, при които Венецуела е изправена пред безпрецедентен натиск, включително пряк военен натиск от Съединените щати".

В последните месеци Вашингтон разположи американски военни кораби в Карибския басейн.

По време на среща с посланика на Венецуела в Русия вчера руският външен министър Сергей Лавров, от своя страна, изрази солидарността на Москва с Каракас "на фона на нарастващите външни заплахи и опити за намеса".

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)

/ГГ/

Свързани новини

28.10.2025 08:11

Венецуела прекрати енергийните си споразумения с Тринидад и Тобаго

Венецуела прекрати сътрудничеството си с Тринидад и Тобаго в областта на енергетиката, включително съвместните проекти за природен газ, които са в процес на разработка, заяви венецуелският президент Николас Мадуро, цитиран от Ройтерс.
28.10.2025 02:24

Венецуела предприема стъпки за прекратяване на газовите споразумения с Тринидад и Тобаго, след като страната прие американски военен кораб

Венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес, която е и министър на петрола, обяви, че е препоръчала прекратяване на споразуменията за газ с Тринидад и Тобаго, след като страната прие американски военен кораб, предадоха Франс прес и Ройтерс.
26.10.2025 02:58

Венецуела заяви, че ще защитава бреговете си от американски "тайни операции"

Венецуела организира военни учения, насочени към защита на бреговете ѝ от евентуални "тайни операции“, одобрени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, заяви венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес, цитиран от Франс прес.
24.10.2025 22:05

Венецуелската армия ще попречи на инсталирането на правителство, подчинено на САЩ, заяви министърът на отбраната Владимир Падрино

Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино заяви, че въоръжените сили на страната ще попречат на инсталирането в Каракас на правителство, подчинено на Съединените щати, предаде Франс прес. Падрино обвини Вашингтон, че иска да свали
24.10.2025 20:17

САЩ изпращат самолетоносача „Джералд Форд“ в Южна Америка на фона на покачващото се напрежение с Венецуела

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет нареди самолетоносачът „Джералд Форд“ и ескортиращите го военни кораби от неговата група да бъдат разположени в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ, съобщи говорител на Пентагона, цитиран

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:39 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация