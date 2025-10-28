ЕФЕ: Венецуела и Русия са по-единни от всякога, заяви Николас Мадуро

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че Венецуела и Русия са "по-единни от всякога", след като руският държавен глава Владимир Путин подписа на Договора за стратегическо партньорство между двете страни, с което споразумението влезе в сила, съобщи агенция ЕФЕ.



"Движим се към по-високо ниво на сътрудничество", се казва в изявление на Мадуро, излъчено по венецуелската обществена телевизия. "Историческият и стратегически съюз, който президентът Путин подписа и който аз подписах тук във Венецуела, е за мир, за развитие", добави той.



Мадуро обясни, че споразумението не е само на думи и не е един обикновен документ. По думите му днес е предвидена "мащабна среща" между стотици бизнес лидери от високоразвити руски индустрии и венецуелски предприемачи. Президентът на Венецуела не даде допълнителни подробности за срещата.



Кремъл потвърди вчера, че Путин е подписал споразумението с Каракас, което разширява сътрудничеството между двете страни в политическия, икономическия, енергийния, минния, транспортния и комуникационния сектор, както и в областта на сигурността и борбата с тероризма.



Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че влизането в сила на договора е "много важно при настоящите обстоятелства, при които Венецуела е изправена пред безпрецедентен натиск, включително пряк военен натиск от Съединените щати".

В последните месеци Вашингтон разположи американски военни кораби в Карибския басейн.



По време на среща с посланика на Венецуела в Русия вчера руският външен министър Сергей Лавров, от своя страна, изрази солидарността на Москва с Каракас "на фона на нарастващите външни заплахи и опити за намеса".



