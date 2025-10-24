САЩ изпращат самолетоносача „Джералд Форд“ в Южна Америка на фона на покачващото се напрежение с Венецуела

Подробно търсене

Атанаси Петров
Американският самолетоносач „Джералд Форд“ при плаване към Норвегия, 12 септември 2025 г. Снимка: Lise Aaserud/NTB Scanpix via AP
Вашингтон,  
24.10.2025 20:17 | ОБНОВЕНА 24.10.2025 21:42
 (БТА)

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет нареди самолетоносачът „Джералд Форд“ и ескортиращите го военни кораби от неговата група да бъдат разположени в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ, съобщи говорител на Пентагона, цитиран от Ройтерс.

С този ход Вашингтон значително увеличава присъствието си в Латинска Америка, включително числеността на войските и съдовете на военноморските сили в региона, отбелязва агенцията.

„Засиленото присъствие на американските сили в тази зона ще укрепи способностите на САЩ да откриват, наблюдават и пресичат незаконни действия на лица, които застрашават безопасността и просперитета на нашата родина САЩ и нашата сигурност в Западното полукълбо“, заяви в „Екс“ говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Той не уточни кога точно самолетоносачът ще бъде разположен в района.

Преди няколко дни „Джералд Форд“ премина през Гибралтарския проток и плаваше във водите на Европа.

Изпращането му в Карибския басейн е част от струпването на военна сила там, инициирано от американския президент Доналд Тръмп, което включва осем военни кораба, ядрени подводници и изтребители Ф-35.

От началото на септември американските военни нанесоха 10 удара в региона срещу кораби, за които подозират, че пренасят наркотици. При атаките бяха убити около 40 души. Въпреки че Пентагонът не предоставя много подробности, се предполага, че някои от убитите са венецуелци. 

Президентът на Венецуела Николас Мадуро многократно е твърдял че САЩ искат да го свалят от власт. През август Вашингтон удвои наградата за информация, която да доведе до ареста на Мадуро, до 50 милиона долара, обвинявайки го във връзки с наркокартелите. Мадуро отрича обвиненията на САЩ. 

Самолетоносачът „Джералд Форд“ бе пуснат в експлоатация през 2017 г. Той е най-големият в света – с повече от 5000 моряци на борда, като може да побере повече от 75 военни самолета. На него има ядрен реактор. Разполага също с арсенал от ракети земя-въздух със среден обсег, използвани за противодействие срещу дронове и самолети.

По-рано днес Хегсет обяви, че американските въоръжени сили са нанесли 10-ия си удар в Карибския басейн срещу лодка, заподозряна в пренос на наркотици. В публикация в социалните мрежи той заяви, че лодката е била на картела "Трен де Арагуа".

/ВС/

Към 22:39 на 24.10.2025 Новините от днес

