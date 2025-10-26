Американски военен кораб пристигна в Тринидад и Тобаго на фона на напрежението с Венецуела

Американски кораб пристигна днес в Тринидад и Тобаго - малък архипелаг на около 10 километра от бреговете на Венецуела, на фона на засилващия се натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщи Франс прес.

Корабът пристигна в столицата Порт ъф Спейн за съвместни учения с въоръжените сили на Тринидад и Тобаго, обявени преди дни от правителството на островната държава.

Пристигането на военния кораб на САЩ е на фона на струпването на американска военна сила в региона. Вашингтон вече разположи седем военни кораба в Карибския басейн и един в Мексиканския залив, посочвайки, че извършва операции срещу трафика на наркотици. Преди дни президентът Тръмп обяви и разполагането на самолетоносач в Южна Америка.

От началото на септември САЩ са нанесли десет удара срещу плавателни съдове, за които подозират, че превозват наркотици. При ударите бяха убити най-малко 43 души.

Венецуелският президент Николас Мадуро отхвърля обвиненията на Вашингтон, че е свързан с наркокартелите. Мадуро заяви преди дни, че САЩ се опитват да си измислят повод, за да воюват с Венецуела, да го свалят от власт и да завземат венецуелските петролни запаси.

Министър-председателката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар е пламенна поддръжничка на Доналд Тръмп. След идването си на власт през май 2025 г. тя започна яростна критика срещу венецуелското правителство, както и срещу миграцията на венецуелци в нейната страна, което по нейни думи увеличава престъпността.