Атанаси Петров
Американски военен кораб пристигна в Тринидад и Тобаго на фона на напрежението с Венецуела
Илюстративна снимка: Военноморски сили на Съединените щати чрез АП
Порт ъф Спейн,  
26.10.2025 23:29
 (БТА)

Американски кораб пристигна днес в Тринидад и Тобаго - малък архипелаг на около 10 километра от бреговете на Венецуела, на фона на засилващия се натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщи Франс прес.

Корабът пристигна в столицата Порт ъф Спейн за съвместни учения с  въоръжените сили на Тринидад и Тобаго, обявени преди дни от правителството на островната държава.  

Пристигането на военния кораб на САЩ е на фона на струпването на американска военна сила в региона. Вашингтон вече разположи седем военни кораба в Карибския басейн и един в Мексиканския залив, посочвайки, че извършва операции срещу трафика на наркотици. Преди дни президентът Тръмп обяви и разполагането на самолетоносач в Южна Америка.

От началото на септември САЩ са нанесли десет удара срещу плавателни съдове, за които подозират, че превозват наркотици. При ударите бяха убити най-малко 43 души.  

Венецуелският президент Николас Мадуро отхвърля обвиненията на Вашингтон, че е свързан с наркокартелите. Мадуро заяви преди дни, че САЩ се опитват да си измислят повод, за да воюват с Венецуела, да го свалят от власт и да завземат венецуелските петролни запаси.  

Министър-председателката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар е пламенна поддръжничка на Доналд Тръмп. След идването си на власт през май 2025 г. тя започна яростна критика срещу венецуелското правителство, както и срещу миграцията на венецуелци в нейната страна, което по нейни думи увеличава престъпността.

/ГГ/

Свързани новини

26.10.2025 02:58

Венецуела заяви, че ще защитава бреговете си от американски "тайни операции"

Венецуела организира военни учения, насочени към защита на бреговете ѝ от евентуални "тайни операции“, одобрени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, заяви венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес, цитиран от Франс прес.
24.10.2025 22:05

Венецуелската армия ще попречи на инсталирането на правителство, подчинено на САЩ, заяви министърът на отбраната Владимир Падрино

Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино заяви, че въоръжените сили на страната ще попречат на инсталирането в Каракас на правителство, подчинено на Съединените щати, предаде Франс прес. Падрино обвини Вашингтон, че иска да свали
24.10.2025 20:17

САЩ изпращат самолетоносача „Джералд Форд“ в Южна Америка на фона на покачващото се напрежение с Венецуела

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет нареди самолетоносачът „Джералд Форд“ и ескортиращите го военни кораби от неговата група да бъдат разположени в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ, съобщи говорител на Пентагона, цитиран
24.10.2025 12:14

Репресиите срещу наркокартелите от страна на САЩ могат да пренасочат трафика през Европа, смята германски правителствен комисар

Федералният комисар на германското правителство по въпросите на наркотиците и зависимостите предупреди, че репресиите от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп срещу наркокартелите в Латинска Америка могат да пренасочат маршрутите за наркотрафик към Европа и в частност Германия, предаде ДПА.
24.10.2025 07:20

Американски военен кораб ще пристигне в Тринидад и Тобаго за учения

Американски военен кораб ще пристигне в Тринидад и Тобаго за учения от 26 до 30 октомври, предаде Франс прес, като се позова на тринидадското министерство на външните работи. Островната страна в Карибско море е съседна на Венецуела.

Към 00:19 на 27.10.2025 Новините от днес

