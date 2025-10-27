Подробно търсене

Венецуела заяви, че пристигането на американския военен кораб в Тринидад и Тобаго е „провокация”

Габриела Големанска
Венецуела заяви, че пристигането на американския военен кораб в Тринидад и Тобаго е „провокация”
Венецуела заяви, че пристигането на американския военен кораб в Тринидад и Тобаго е „провокация”
Американският военен кораб "Грейвли". Снимка: AP Photo/Robert Taylor
Каракас,  
27.10.2025 02:01
 (БТА)

Венецуела заяви, че пристигането на  американския военен кораб в Тринидад и Тобаго и планираните военни учения там са „провокация”, като същевременно обяви ареста на наемници, за които твърди, че са свързани с ЦРУ и които са подготвяли атака срещу страната му, предаде Франс прес.

„Венецуела осъжда военната провокация на Тринидад и Тобаго в сътрудничество с ЦРУ с цел да предизвика война в Карибския басейн“, се казва в текста на изявлението на Каракас.

„Боливарската република Венецуела осъжда пред международната общност опасните „военни учения“, провеждани от правителството на Тринидад и Тобаго между 26 и 30 този месец, под координацията, финансирането и контрола на Южното командване на САЩ - действие, което представлява враждебна провокация срещу Венецуела и сериозна заплаха за мира в Карибите", продължава текстът.

Пристигането на американския военен кораб „Грейвли“ за съвместни военни учения с тринидадската армия, беше обявено в четвъртък, докато американският президент Доналд Тръмп засилва натиска върху своя венецуелски колега Николас Мадуро. Вашингтон разположи седем военни кораба в Карибско море и един в Мексиканския залив, официално в рамките на операция срещу наркотрафика, насочена специално срещу Венецуела и нейния президент Николас Мадуро.

Президентът Тръмп призна миналата седмица, че е разрешил тайни операции на ЦРУ във Венецуела.

От началото на септември САЩ извършват, основно в карибските води, въздушни удари срещу плавателни съдове, представяни като принадлежащи на наркотрафиканти.  Досега са били потвърдени десет такива удара. Те са убили най-малко 43 души.

Мадуро отхвърля обвиненията за трафик на дрога и обвинява САЩ, че  се опитват да го свалят от власт, за да сложат ръка върху петролните залежи на Венецуела.

/ГГ/

Свързани новини

26.10.2025 23:29

Американски военен кораб пристигна в Тринидад и Тобаго на фона на напрежението с Венецуела

Американски кораб пристигна днес в Тринидад и Тобаго - малък архипелаг на около 10 километра от бреговете на Венецуела, на фона на засилващия се натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщи Франс
24.10.2025 07:20

Американски военен кораб ще пристигне в Тринидад и Тобаго за учения

Американски военен кораб ще пристигне в Тринидад и Тобаго за учения от 26 до 30 октомври, предаде Франс прес, като се позова на тринидадското министерство на външните работи. Островната страна в Карибско море е съседна на Венецуела.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:21 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация