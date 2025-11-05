Подробно търсене

Русия заяви, че струпването на американски войски в Карибско море е необосновано и засилва напрежението

Владимир Арангелов
Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков. Снимка: AP/Pavel Bednyakov
Москва,  
05.11.2025 11:10
 (БТА)

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви днес, че струпването на американски войски в Карибско море е необосновано и засилва напрежението в региона, предаде Ройтерс.

При американската кампания в Карибско море и източната част на Тихия океан, за която Вашингтон твърди, че е насочена срещу нелегалния трафик на наркотици, бяха атакувани най-малко 14 плавателни съда, в резултат на което бяха убити 61 души. През последните месеци САЩ установиха значително военно присъствие в карибския регион.

„Постоянно сме в контакт, не го крием. Дневният ред е обширен. Въпросите за сигурността заемат едно от централните места в този дневен ред“, каза Рябков в отговор на въпрос относно наличието на контакти между Москва и Вашингтон на фона на изявленията на американския президент Доналд Тръмп за извършване на ядрени опити.

За среща между (руския президент Владимир) Путин и Тръмп е необходима щателна подготовка и министерствата на външните работи на двете страни се занимават с нейната съдържателна страна, каза още руският дипломат, цитиран от ТАСС.

/ДИ/

Свързани новини

05.11.2025 11:36

Доналд Тръмп каза, че не обмисля война с Венецуела, но че дните на Николас Мадуро са преброени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпраща противоречиви сигнали относно възможна военна намеса във Венецуела. От една страна, той омаловажава вероятността да се стигне до въоръжен конфликт, но, от друга, каза, че дните на лидера на южноамериканската държава Николас Мадуро са преброени, отбелязва Франс прес.
04.11.2025 19:45

Русия поддържа постоянни работни контакти с Венецуела по повод напрежението в Карибския регион

Русия поддържа постоянна връзка с Венецуела по повод напрежението в Карибския басейн, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс. "Поддържаме постоянни работни контакти с Венецуела", заяви Песков пред репортери на брифинг
04.11.2025 19:33

Мексиканската президентка отхвърли информация за възможна военна мисия на САЩ в Мексико

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум заяви днес, че едностранни военни действия на САЩ в Мексико „няма да има“, въпреки че през последните месеци САЩ засилиха военните си действия в Южна Америка, включително и нанасяйки удари, които взеха
03.11.2025 12:37

Ще се засили ли наркотрафикът към Европа заради действията на САЩ в Карибския регион?

Ударите на американския президент срещу наркотрафика в Карибския регион заплашват да пренасочат наркотиците към Европа, предупреждава германски официален представител."Криминалните мрежи реагират с обходни пътища, нови транзитни страни и често дори по-мощни "заместващи вещества"", каза германският комисар по наркотиците и зависимостите, цитиран от "Билд".
03.11.2025 07:03

Тръмп смята, че дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени

Американският президент Доналд Тръмп каза, че дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, като в същото време омаловажи възможността за война на САЩ с латиноамериканската страна, предаде Франс прес.
02.11.2025 05:39

Пентагонът съобщи за американски удар по плавателен съд на наркотрафиканти в Карибите; има 3 жертви

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет съобщи днес, че американската армия е нанесла смъртоносен удар по плавателен съд в Карибско море, принадлежащ на организация за трафик на наркотици, предаде Ройтерс.
31.10.2025 12:40

ООН определи като "недопустими" американските удари по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк определи американските удари по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, като "недопустими" и като нарушение на международното право, предаде Ройтерс.
31.10.2025 02:29

Доминиканската република залови лодка, натоварена с наркотици, на фона на разполагането на американски военни

Правоприлагащите органи на Доминиканската република снощи прехванаха лодка, натоварена с 650 пакета кокаин, по време на операция, извършена на фона на разполагането на американски военни в района, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на властите.
30.10.2025 21:43

Американски сенатор обвини администрацията на Тръмп, че изолира Демократическата партия от брифингите за ударите по кораби в Южна Америка

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е провела брифинг, предназначен само за републиканци, относно ударите на САЩ срещу предполагаеми кораби с наркотици в близост до Венецуела, което сенаторът демократ от щата Вирджиния Марк Уорнър определи днес като опасна тенденция към засилване на партийните различия в областта на националната сигурност, предаде Ройтерс.
29.10.2025 19:37

Демократи от Сената на САЩ поискаха от правосъдното министерство разяснения относно ударите по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик

Демократи от комисията по въпросите на съдебната система в Сената на САЩ поискаха от правосъдното министерство да предостави всички правни становища, изготвени от неговите юристи, за да се оцени законността на смъртоносните военни удари по плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици, предаде Ройтерс.
27.10.2025 02:01

Венецуела заяви, че пристигането на американския военен кораб в Тринидад и Тобаго е „провокация”

Венецуела заяви, че пристигането на  американския военен кораб в Тринидад и Тобаго и планираните военни учения там са „провокация”, като същевременно обяви ареста на наемници, за които твърди, че са свързани с ЦРУ и които са подготвяли атака срещу
24.10.2025 16:52

Още един американски удар в региона на Карибите срещу предполагаема лодка за наркотрафик, убити са 6 души

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви, че американските въоръжени сили са нанесли 10-ия си удар срещу лодка, заподозряна в превоз на наркотици. Убити са шест души. Броят на жертвите в кампанията на Вашингтон срещу наркокартелите достигна
24.10.2025 07:20

Американски военен кораб ще пристигне в Тринидад и Тобаго за учения

Американски военен кораб ще пристигне в Тринидад и Тобаго за учения от 26 до 30 октомври, предаде Франс прес, като се позова на тринидадското министерство на външните работи. Островната страна в Карибско море е съседна на Венецуела.
24.10.2025 02:45

Всяка операция на ЦРУ във Венецуела ще се провали, предупреди венецуелският министър на отбраната

Всяка операция на ЦРУ във Венецуела ще се провали, предупреди венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разреши извършването на нелегални операции срещу Венецуела, предаде Франс прес.  "Ние
23.10.2025 21:45

САЩ атакуваха още два плавателни съда в Тихия океан, за които се смята, че са превозвали наркотици

Американската армия предприе деветата си атака срещу плавателен съд, за който се предполага, че пренася наркотици, като при удара, нанесен в източната част на Тихия океан, бяха убити трима души, съобщи министърът на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от Асошиейтед прес. 

