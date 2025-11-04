Подробно търсене

Мексиканската президентка отхвърли информация за възможна военна мисия на САЩ в Мексико

Елена Инджева
Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум дава сутрешна пресконференция в Националния дворец в Мексико Сити, Мексико. 3 ноември 2025 г. (AP Photo/Marco Ugarte)
Мексико Сити,  
04.11.2025 19:33
 (БТА)

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум заяви днес, че едностранни военни действия на САЩ в Мексико „няма да има“, въпреки че през последните месеци САЩ засилиха военните си действия в Южна Америка, включително и нанасяйки удари, които взеха жертви, предаде Ройтерс.

Коментарите на Шейнбаум бяха в отговор на въпроси относно репортаж на "Ен Би Си Нюз", публикуван вчера, в който се казва, че САЩ са започнали подробно планиране на нова мисия срещу наркокартелите в Мексико, включително изпращане на войски и разузнавачи в страната. „Това няма да се случи. Нямаме информация, че ще се случи... И освен това, ние не сме съгласни с това“, заяви Шейнбаум.

Шейнбаум многократно е отхвърляла едностранни военни действия на САЩ в Мексико, включително предложенията на американския президент Доналд Тръмп да изпрати американски войски, за да помогнат в борбата с картелите.

От началото на септември американските удари срещу кораби, заподозрени в наркотрафик в източната част на Тихия океан и Карибско море, са убили десетки хора.

Администрацията на Тръмп обвини жертвите, че са наркотрафиканти, без да представи доказателства.

 

