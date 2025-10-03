Подробно търсене

Тръмп заяви, че САЩ са във война с наркокартелите, показва документ, уведомяващ Конгреса за американските удари срещу кораби край Венецуела

Светослав Танчев
Чували с нелегални наркотици и пластмасови варели с гориво, конфискувани от Въоръжените сили на Венецуела, са изложени в района на крайбрежното венецуелско селище Тирая. Снимка: AP/Regina Garcia Cano
Вашингтон,  
03.10.2025 01:59
 (БТА)

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са въвлечени в "немеждународен въоръжен конфликт" с наркокартелите, показва документ, уведомяващ Конгреса във Вашингтон за правната обосновка на смъртоносните американски удари срещу кораби край бреговете на Венецуела, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че текстът на документа, предоставен ѝ вчера, е бил представен на американските законодатели от главния адвокат на Пентагона тази седмица, тъй като правни експерти поставят под въпрос законността на убийствата на заподозрени наркотрафиканти в открито море, вместо да бъдат задържани заедно с товара си.

Миналия месец американската армия взриви най-малко три кораба, заподозрени в трафик на наркотици, убивайки поне 17 души при операции, които критиците определят като най-новите усилия на Тръмп да тества обхвата на правомощията си като президент на САЩ. Документът описва убитите като "нелегални бойци".

Свързани новини

02.10.2025 22:31

Венецуела заяви, че е засякла пет бойни самолета край бреговете си

Венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино заяви днес, че пет бойни самолета са били засечени близо край бреговете на Венецуела, предаде Ройтерс. Падрино окачестви това като провокация от страна на Съединените щати.
30.09.2025 01:20

Мадуро готов да обяви извънредно положение в случай на "агресия" от страна на САЩ, предупреди вицепрезидентката Родригес

Венецуелският президент Николас Мадуро е готов да обяви извънредно положение на цялата територия на страната в случай на "агресия" от страна на САЩ, които разположиха военни кораби в Карибско море, обяви вицепрезидентката Делси Родригес, цитирана от Франс прес.
21.09.2025 17:05

Венецуела започна да обучава цивилни за борба със САЩ в случай на нападение

Правителството на Венецуела обучава цивилни да използват оръжие в защита на страната в случай на евентуално американско нападение, предаде ДПА. Президентът Николас Мадуро съобщи, че под лозунга „Казармите отиват при народа“, войници са провели
18.09.2025 09:29

Венецуела започна мащабни военни учения в Карибско море в контекста на нарастващото напрежение със САЩ

Венецуела започна мащабни военни учения в Карибско море на фона на нарастващото напрежение със САЩ, като според министъра на отбраната Владимир Падрино Лопес целта на маневрите е да се укрепи отбраната и да се демонстрира суверенитет, предаде ДПА.
15.09.2025 22:27

Венецуелският президент нарече последните инциденти със САЩ "агресия"

Президентът на Венецуела Николас Мадуро нарече днес последните инциденти между Каракас и Вашингтон "агресия" от страна на САЩ, а не напрежение между двете страни, предаде Ройтерс. Мадуро каза още, че няма комуникация между двете правителства.

