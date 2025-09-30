Подробно търсене

Мадуро готов да обяви извънредно положение в случай на "агресия" от страна на САЩ, предупреди вицепрезидентката Родригес

Асен Георгиев
Мадуро готов да обяви извънредно положение в случай на "агресия" от страна на САЩ, предупреди вицепрезидентката Родригес
Мадуро готов да обяви извънредно положение в случай на "агресия" от страна на САЩ, предупреди вицепрезидентката Родригес
Делси Родригес говори пред медиите в Каракас. Снимка: АП/Ariana Cubillos.
Каракас,  
30.09.2025 01:20
 (БТА)

Венецуелският президент Николас Мадуро е готов да обяви извънредно положение на цялата територия на страната в случай на "агресия" от страна на САЩ, които разположиха военни кораби в Карибско море, обяви вицепрезидентката Делси Родригес, цитирана от Франс прес.

"Президентът подписа указа за проблеми с чужди сили", заяви Родригес по време на церемония с дипломатическия корпус. Той "дава специални правомощия на държавния глава да действа в областта на отбраната и сигурността", ако САЩ "се осмелят да нападнат нашата родина", добави тя.

Правителствен източник, пожелал да остане анонимен, уточни пред АФП, че указът все още не е влязъл в сила. "Вицепрезидентката представи документа, за да покаже, че всичко е готово и че президентът може да го обяви в сила по всяко време", уточни той.

 Преди повече от месец САЩ разположиха военни кораби в Карибско море и заявиха, че са унищожили най-малко три плавателни съда на предполагаеми наркотрафиканти от Венецуела, като са загинали 14 души.
 Американският президент Доналд Тръмп повтори вчера пред ООН, че САЩ използват "военната си мощ", за да унищожат "мрежите за трафик на Венецуела", ръководени според него от Мадуро, който отрича тези обвинения. Венецуела определя действията на Вашингтон като "екзекуции" на рибари в Карибско море.

/АГ/

Свързани новини

27.09.2025 19:09

Венецуела планира днес учения за гражданска отбрана, продължавайки мобилизацията си срещу американската "заплаха"

Властите във Венецуела продължават мобилизацията в страната на фона на "заплахите" от Вашингтон и неговите военни кораби в Карибския басейн, като за днес са планирани учения за гражданска отбрана, предаде Франс прес.
25.09.2025 13:47

Цената на петрола на ОПЕК скочи с 2,5 на сто, надвишавайки 70 долара за барел

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера скочи с 2,5 на сто, покачвайки се до 70,79 долара за барел, информира днес петролният картел на сайта си. Във вторник един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 69,08
24.09.2025 16:00

ЕФЕ: Хиляди привърженици на Уго Чавес излязоха на протест в Каракас, за да "защитят" Венецуела от заплахите от САЩ

Хиляди поддръжници на правителството, заедно с венецуелските власти, излязоха на митинг в Каракас, обещавайки да защитят страната, дори с оръжие, срещу заплахите от страна на Съединените щати, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.
24.09.2025 09:10

Европейски издания коментират речта на Тръмп пред ООН

В реч, в която наруши някои от основните правила на дипломацията, американският президент Доналд Тръмп използва трибуната на Общото събрание на ООН, за да се представи за основния миротворец в света – прекратяващ войни, които ООН не е в състояние да спре – и за държавник, възстановил златната ера на САЩ, пише испанският вестник „Паис“.
23.09.2025 06:27

Венецуела проведе големи военни учения с цел да покаже, че може да устои в случай на евентуално американско нападение

Венецуела проведе от четвъртък до събота големи военни учения, за да изглежда “непревземаема“ пред американския флот, разположен край бреговете ѝ, но възможностите ѝ остават скромни в сравнение с тези на САЩ, посочва Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:32 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация