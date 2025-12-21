Юлиан Вайзиг изведе Левски до победа над Дунав с шест аса и 21 точки, шампионите оглавиха класирането във волейболната Суперлига

Юлиан Вайзиг отбеляза шест аса и записа 21 точки за победа на Левски с 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:16) срещу Дунав Русе в мач от 11-ия кръг на българското първенство по волейбол за мъже. Така "сините" оглавиха класирането с точка пред Локомотив Авиа (Пловдив), който утре среща третия Нехфтохимик 2010 (Бургас).

Вайзиг завърши мача като водещ реализатор, а с по 20 точки зад него бяха най-резултатните играчи на двата отбора Тодор Скримов за Левски и Алекс Николов за Дунав. Те влязоха в двубоя средно с по 17.1 и 18.4 точки на мач.

Първият гейм бе равностоен и двата отбора стигнаха до равенство 23:23, след което обаче Левски взе две поредни точки на начален удар. Александър Кордев изпрати сервис в мрежата за преднина на гостите от София, а Юлиан Вайзиг записа ас и "сините" спечелиха частта.

Дунав изравни бързо с 25:16, но гостите от София си върнаха преднината с 25:20 в третия гейм, в който три от последните четири точки при атака на столичани бяха отбелязани отново от Вайзиг. До момента той бе с 18 точки, а Алекс Николов имаше една по-малко като водещ реализатор на Дунав.

Левски доминираше четвъртия гейм и успя да спечели на 16 точки за Дунав, като "сините" четири от последните пет разигравания.

Първенство на България по волейбол за мъже, мачове от 11-ия кръг: Дунав (Русе) - Левски - 1:3 (23:25, 25:16, 19:25, 16:25) Славия - Берое 2016 (Стара Загора) - 0:3 (17:25, 23:25, 23:25) в понеделник: Дея Спорт (Бургас) - Черно море (Варна) ЦСКА - Пирин (Разлог) Локомотив Авиа (Пловдив) - Нефтохимик 2010 (Бургас) 1. Левски София 10 8 2 26:13 23 точки 2. Локомотив Авиа Пловдив 9 8 1 26:10 22 3. Нефтохимик 2010 9 7 2 22:10 20 4. ЦСКА 9 6 3 24:11 21 5. Берое 2016 10 6 4 23:18 18 6. Пирин 9 5 4 18:14 15 7. Монтана 10 5 5 19:21 13 8. Дея спорт Бургас 9 4 5 18:20 13 9. Черно море 9 1 8 9:24 5 10. Дунав 10 1 9 8:28 4 11. Славия 10 1 9 5:29 2