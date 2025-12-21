Юлиан Вайзиг изведе Левски до победа над Дунав с шест аса и 21 точки, шампионите оглавиха класирането във волейболната Суперлига

Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Снимка: Милена Стойкова/БТА (БТ), архив
Русе,  
21.12.2025 20:55
 (БТА)

Юлиан Вайзиг отбеляза шест аса и записа 21 точки за победа на Левски с 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:16) срещу Дунав Русе в мач от 11-ия кръг на българското първенство по волейбол за мъже. Така "сините" оглавиха класирането с точка пред Локомотив Авиа (Пловдив), който утре среща третия Нехфтохимик 2010 (Бургас).

Вайзиг завърши мача като водещ реализатор, а с по 20 точки зад него бяха най-резултатните играчи на двата отбора Тодор Скримов за Левски и Алекс Николов за Дунав. Те влязоха в двубоя средно с по 17.1 и 18.4 точки на мач.

Първият гейм бе равностоен и двата отбора стигнаха до равенство 23:23, след което обаче Левски взе две поредни точки на начален удар. Александър Кордев изпрати сервис в мрежата за преднина на гостите от София, а Юлиан Вайзиг записа ас и "сините" спечелиха частта.

Дунав изравни бързо с 25:16, но гостите от София си върнаха преднината с 25:20 в третия гейм, в който три от последните четири точки при атака на столичани бяха отбелязани отново от Вайзиг. До момента той бе с 18 точки, а Алекс Николов имаше една по-малко като водещ реализатор на Дунав.

Левски доминираше четвъртия гейм и успя да спечели на 16 точки за Дунав, като "сините" четири от последните пет разигравания. 

Първенство на България по волейбол за мъже, мачове от 11-ия кръг:

Дунав (Русе) - Левски - 1:3 (23:25, 25:16, 19:25, 16:25)
Славия - Берое 2016 (Стара Загора) - 0:3 (17:25, 23:25, 23:25)

в понеделник:
Дея Спорт (Бургас) - Черно море (Варна)
ЦСКА - Пирин (Разлог)
Локомотив Авиа (Пловдив) - Нефтохимик 2010 (Бургас)

 1. Левски София              10    8    2    26:13   23 точки 
 2. Локомотив Авиа Пловдив     9    8    1    26:10   22
 3. Нефтохимик 2010            9    7    2    22:10   20   
 4. ЦСКА                       9    6    3    24:11   21
 5. Берое 2016                10    6    4    23:18   18
 6. Пирин                      9    5    4    18:14   15
 7. Монтана                   10    5    5    19:21   13
 8. Дея спорт Бургас           9    4    5    18:20   13
 9. Черно море                 9    1    8    9:24     5    
10. Дунав                     10    1    9    8:28     4
11. Славия                    10    1    9    5:29     2 

