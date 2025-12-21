Подробно търсене

Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирване

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
снимка: БТА, архив
Бургас,  
21.12.2025 19:17
Единайсетгодишно момче от Бургас, обявено за общодържавно издирване, е открито и върнато в семейната си среда в добро здравословно и физическо състояние, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Детето е изчезнало в следобедните часове на 19 декември т.г. след тренировка по борба в спортен център в жилищен комплекс "Славейков". Сигнал за изчезването му е подаден от негови близки.

Установено е, че след приключване на заниманието, вместо да се прибере в дома си, детето е тръгнало в посока спортна зала "Бойчо Брънзов" в комплекс "Зорница".

Донякъде маршрутът му е уточнен чрез близко разположени камери за видеонаблюдение. Ангажираните полицейски служители са осъществили множество оперативно-издирвателни действия, като днес случаен гражданин е разпознал малолетния по снимки във фейсбук групи и е алармирал Първо районно управление – Бургас. Детето е отведено в полицията и впоследствие предадено на майка си. Работата по случая продължава.

 

