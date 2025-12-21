Подробно търсене

Съвременната свръхпреработена храна предизвиква еволюция на чревните бактерии, установиха учени

Елена Христова
Снимката е илюстративна. АП/Jeff Roberson
Лондон,  
21.12.2025 20:30
 (БТА)

Чревните бактерии на човека са способни да еволюират за броени десетилетия в отговор на промени в хранителния режим, пише сп. "Нейчър", позовавайки се на изследване на американски учени.

Авторите му от Калифорнийския университет в Лос Анджелис са открили, че при жителите на индустриализираните страни при редица микроби бързо се разпространяват гени, които помагат за усвояването на нишестето от свръхпреработените продукти. 

Изследователите обясняват, че това са нишестени съединения с индустриален произход, чието масово използване в хранителната промишленост започва едва през втората половина на 20-и век. 

Според учените подобни бързи генетични промени издават силно действие на естествения подбор.

За целите на изследването авторите му са анализирали геномите на почти 30 вида чревни бактерии, използвайки данни от различни региони на света. Те са открили участъци от ДНК, които бързо стават доминиращи в рамките на вида.

Ключовият механизъм на тези промени се оказва хоризонталният трансфер на гени -  процес, при който бактериите предават ДНК една на друга, а не само на потомството си.

Въпреки че хоризонталният трансфер е добре познат като двигател на бързото разпространение на резистентността към антибиотици, неговата роля в еволюцията на чревните микроби остава слабо проучена.

"Способността за усвояване на нови видове нишесте се оказва цел на естествения подбор. Още по-важното обаче е, че наблюдаваме различни направления в еволюцията на чревните бактерии при хора от индустриализирани и неиндустриализирани региони", казва съавторът на изследването Ричард Волф.

Един от ключовите примери е ген, свързан с преработката на малтодекстрин - вещество, получавано от царевично нишесте и масово използвано в преработени продукти след 60-те години на миналия век. Този ген се разпространява активно само сред бактериите на хора от индустриализирани страни.

Според изследователите все още не може да се каже със сигурност дали микробите се адаптират строго към малтодекстрина или към по-широк клас модифицирани нишестета. Въпреки това, разликата между традиционните диети, базирани на кореноплодни зеленчуци и плодове, и съвременната диета с голямо количество снаксове и полуфабрикати, очевидно създава ново еволюционно направление.   

/ТС/

Списание ЛИК

