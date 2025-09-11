Гени, регулиращи чревната флора, може да помогнат в борбата със затлъстяването и диабета според учени

Австралийски изследователи установиха, че гени, които имат активна роля за стомашно-чревната флора, могат да помогнат в борбата с наднорменото тегло и диабета, предаде Синхуа.

Учените констатират, че мишки с определени гени произвеждат естествени пептиди, които действат като регулатори на микробиома. Те определят кои чревни бактерии виреят и ликвидират нежеланите бактерии, се казва в изявление на университета на Сидни.

Според експертите тези специализирани пептиди се срещат и при хората, което е от голямо значение за човешкото здраве, отбелязва Синхуа.

Учените установяват, че изследваните мишки имат по-здрав микробиом и са по-малко склонни да развият инсулинова резистентност, която е основна причина за диабет тип 2 и сърдечни заболявания. „Според изследванията нашата ДНК активно допринася за формирането на здрав чревен микробиом, а тези пептиди могат да се превърнат в ново оръжие срещу затлъстяването и диабета“, каза проф. Дейвид Джеймс от Университета на Сидни.

Изследователите са синтезирали специализираните пептиди в лабораторията и са ги дали на мишки, които нямат определените гени. От експериментите става ясно, че това предпазва мишките от негативните ефекти на нездравословното хранене, казват експертите.

Екипът планира да изследва пептидите при хората, за да изясни тяхната роля в метаболизма и други хронични състояния, отбелязва Синхуа.

Данните от изследването са публикувани в The EMBO Journal.