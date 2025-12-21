Готови са законодателните предложения за допълнителна помощ за Коледа и Великден за най-уязвимите

Готови са законодателните текстове, които ще регламентират допълнителна помощ за Коледа и Великден за най-уязвимите, каза заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и председател на парламентарната социална комисия Деница Сачева в предаването "Защо, господин министър?" по Би Ти Ви.

Сачева посочи, че е разговаряла с министъра на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов, който е съобщил, че законодателните предложения ще бъдат представени за обществено обсъждане веднага след Нова година.

Надявам се да ги приемем, защото е изключително важно да има ясна регламентация на тези средства, защото ние трябва да направим така, че те да са елемент от солидарността, а не да са обект на политически популизъм винаги, когато настъпят празници, каза Деница Сачева.

Тя уточни, че става въпрос за около 600-700 хиляди българи, които са с ниски доходи, деца с увреждания, деца на самотни родители, възрастни самотно живеещи, хора, които получават помощи за отопление.

Темата за помощ за уязвимите около Коледа и Великден беше повдигната около дискусията тази година за коледните надбавки на пенсионерите. Деница Сачева каза тогава, че очаква от министър Борислав Гуцанов законодателни предложения за финансово подпомагане преди Великден и Коледа за гражданите.

Правителството отпусна тази година по 120 лв. за възрастните хора, които получават пенсии и добавки до линията за бедност от 638 лв., включително.