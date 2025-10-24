Тръмп заяви, че няма да иска одобрението на Конгреса, за да започне атаки срещу наркокартели

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не възнамерява да иска одобрението на Конгреса, за да започне допълнителни атаки срещу наркотрафикантите, предаде ДПА.

"Не мисля, че непременно трябва да поискаме обяване на война", посочи Тръмп пред репортери вчера. "Мисля, че просто ще убием хората, които внасят наркотици в страната ни", добави той в отговор на въпросите на журналист, който го попита защо не е поискал от Конгреса официално обявяване на война, след като вече обяви война на наркокартелите, а Конгресът, в който преобладават републиканците, най-вероятно ще приеме молбата му.

Според американската Конституция, президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, но само Конгресът има правото да обявява война. На практика, много малко американски президенти са отправяли такава молба, като по-често са избирали други правни механизми, които им позволяват да наредят провеждането на военни операции, без формално да обявяват война.

Тръмп отново намекна, че борбата срещу наркокартелите ще се води не само по море, но и по суша, като заяви, че "може" да информира Конгреса за следващите стъпки. "Но не мисля, че те биха имали нещо против това", добави той.

Американският президент не предостави повече подробности за мястото и времето на планираните атаки. През изминалите седмици, американската армия атакува лодки в Карибско море и в Тихия океан, за които се смяташе, че са натоварени с наркотици.

Смята се, че повече от 30 души са загинали при атаките, което предизвика значителна критика, имайки предвид, че канцеларията на Тръмп не предостави правна обосновка за предприетите действия.