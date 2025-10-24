Подробно търсене

Тръмп заяви, че няма да иска одобрението на Конгреса, за да започне атаки срещу наркокартели

Николай Джамбазов
Американският президент Доналд Тръмп отговаря на въпроси на журналисти по време на пресконференция за наркокартелите в Белия дом. Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
24.10.2025 13:09
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не възнамерява да иска одобрението на Конгреса, за да започне допълнителни атаки срещу наркотрафикантите, предаде ДПА.

"Не мисля, че непременно трябва да поискаме обяване на война", посочи Тръмп пред репортери вчера. "Мисля, че просто ще убием хората, които внасят наркотици в страната ни", добави той в отговор на въпросите на журналист, който го попита защо не е поискал от Конгреса официално обявяване на война, след като вече обяви война на наркокартелите, а Конгресът, в който преобладават републиканците, най-вероятно ще приеме молбата му.

Според американската Конституция, президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, но само Конгресът има правото да обявява война. На практика, много малко американски президенти са отправяли такава молба, като по-често са избирали други правни механизми, които им позволяват да наредят провеждането на военни операции, без формално да обявяват война.

Тръмп отново намекна, че борбата срещу наркокартелите ще се води не само по море, но и по суша, като заяви, че "може" да информира Конгреса за следващите стъпки. "Но не мисля, че те биха имали нещо против това", добави той.

Американският президент не предостави повече подробности за мястото и времето на планираните атаки. През изминалите седмици, американската армия атакува лодки в Карибско море и в Тихия океан, за които се смяташе, че са натоварени с наркотици.

Смята се, че повече от 30 души са загинали при атаките, което предизвика значителна критика, имайки предвид, че канцеларията на Тръмп не предостави правна обосновка за предприетите действия.

24.10.2025 12:14

Репресиите срещу наркокартелите от страна на САЩ могат да пренасочат трафика през Европа, смята германски правителствен комисар

Федералният комисар на германското правителство по въпросите на наркотиците и зависимостите предупреди, че репресиите от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп срещу наркокартелите в Латинска Америка могат да пренасочат маршрутите за наркотрафик към Европа и в частност Германия, предаде ДПА.
23.10.2025 08:26

Вашингтон обяви нова атака срещу предполагаеми наркотрафиканти в Тихия океан

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви снощи нов удар срещу кораб в Тихия океан, при който според него са убити трима души, обвинявани в "тероризъм, свързан с наркотрафик", в рамките на спорната военна кампания на администрацията на
23.10.2025 05:20

Доналд Тръмп предупреди, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия заради ролята ѝ в международната наркотърговия, предаде Ройтерс. В изказването си американският лидер също така нарече
22.10.2025 22:23

Американската армия нанесе удар в Тихия океан по плавателен съд, подозиран в превоз на наркотици; има 2 жертви, обяви Хегсет

Нов американски удар срещу плавателен съд с предполагаеми наркотрафиканти е взел две жертви, заяви днес американският министър на отбраната Пийт Хегсет, като обяви публично първата подобна атака срещу морски съд в Тихия океан, предаде Франс прес.

