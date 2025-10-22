Подробно търсене
Американската армия нанесе удар в Тихия океан по плавателен съд, подозиран в превоз на наркотици; има 2 жертви, обяви Хегсет

Илюстративна снимка: американският ескадрен миноносец "Лабун". Снимка: АП/Bernat Armangue
Вашингтон,  
22.10.2025 22:23
 (БТА)

Нов американски удар срещу плавателен съд с предполагаеми наркотрафиканти е взел две жертви, заяви днес американският министър на отбраната Пийт Хегсет, като обяви публично първата подобна атака срещу морски съд в Тихия океан, предаде Франс прес.

Това увеличава общия брой на известните американски удари срещу плавателни съдове на наркотрафиканти на най-малко осем, повечето от които в Карибско море, а загиналите са поне 34.

"Двама наркотерористи са били на борда на плавателния съд по време на удара, който е бил нанесен в международни води. Двамата терористи са били убити и никой от американските военни не е бил ранен по време на удара", който е извършен вчера, уточни Пийт Хегсет в профила си в "Екс".

"По същия начин, по който "Ал Каида" обяви война на нашата родина, тези картели обявяват война на нашата граница и на нашия народ. Няма да има нито къде да се скрият, нито прошка, а само възмездие", написа той.

Според Вашингтон картелите, замесени в наркотрафика, много от които са обявени за "терористични организации", през последните десетилетия са станали "по-добре въоръжени, по-добре организирани и по-брутални" и "незаконно и директно причиняват смъртта на десетки хиляди американски граждани всяка година" .

"В отговор [...] президентът (Доналд Тръмп) реши, че САЩ са въвлечени във въоръжен конфликт с тези обявени за терористични организации", гласи скорошна бележка на Пентагона до Конгреса, до която АФП получи достъп.

Вашингтон обаче не е публикувал доказателства в подкрепа на твърденията си, че целите на ударите му са наркотрафиканти, а експерти смятат, че произволните екзекуции са незаконни, дори и да са насочени срещу доказани наркотрафиканти, посочва АФП.

/ИТ/

