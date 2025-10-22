Подробно търсене

Американската армия нанесе удар в Тихия океан по плавателен съд, подозиран в превоз на наркотици; има 2 жертви, обяви Пентагонът

Иво Тасев
Илюстративна снимка: американският ескадрен миноносец "Грейвли". Снимка: АП/Bernat Armangue
Вашингтон,  
22.10.2025 21:03
 (БТА)

Американската армия е нанесла снощи удар по плавателен съд, заподозрян в превоз на наркотици, в Тихия океан до бреговете на Южна Америка, предаде Ройтерс.

Пентагонът потвърди удара, като съобщи, че има две жертви, информира Франс прес.

Това е първата известна операция на американските военни в Тихия океан от началото на новата офанзива срещу трафика на наркотици, в рамките на която бяха нанесени най-малко седем удара в Карибско море, посочва Ройтерс, допълвайки, че това е повишило напрежението между САЩ от една страна и Венецуела и Колумбия от друга.

Силите на САЩ в Карибско море включват ескадрени миноносци, ядрена подводница, изтребители Ф-35 и около 6500 военнослужещи, посочва Ройтерс.

 

/АМ/

Свързани новини

20.10.2025 06:45

Тръмп обяви, че ще увеличи митата за Колумбия на фона на ескалиращия конфликт относно наркотрафика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи митата за Колумбия и ще спре всички плащания към южноамериканската страна, като по този начин ескалира конфликта, предизвикан от ударите на американските военни сили срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици в региона, предаде Ройтерс.
19.10.2025 21:01

Американските сили извършиха нова атака срещу кораб, заподозрян в трафик на наркотици, заяви американският министър на отбраната

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет днес обяви в социалната мрежа "Екс", че в петък САЩ са нанесли нов удар срещу кораб, за който се предполага, че е използван за наркотрафик, при което са били убити трима души, предаде Франс прес.
19.10.2025 06:23

Президентът на Колумбия обвини САЩ в нарушаване на колумбийското морско пространство и в убийството на рибар

Колумбийският президент Густаво Петро обвини снощи САЩ, че са нарушили суверенитета на морското пространство на Колумбия и са убили рибар по време на разполагането на американски военни сили в Карибско море, представено като операция срещу

