Тръмп обяви, че ще увеличи митата за Колумбия на фона на ескалиращия конфликт относно наркотрафика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи митата за Колумбия и ще спре всички плащания към южноамериканската страна, като по този начин ескалира конфликта, предизвикан от ударите на американските военни сили срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици в региона, предаде Ройтерс.

Тръмп снощи нарече колумбийския президент Густаво Петро „незаконен нарколидер“, а министърът на отбраната Пийт Хегсет каза, че американските сили са атакували плавателен съд, свързан с колумбийска бунтовническа група. Петро заяви, че плавателният съд принадлежи на „скромно семейство“, а не на бунтовническа група, а правителството му определи изказванията на Тръмп като обидни.

Последните коментари на Тръмп дойдоха на фона на рязкото влошаване на отношенията между Вашингтон и Богота, която Тръмп обвинява в съучастие в незаконната търговия с наркотици.

„Те не се борят с наркотиците – те произвеждат наркотици“, заяви Тръмп пред репортери на борда на „Еър Форс Уан“.

Подробностите за новите мита ще бъдат обявени по-късно днес, каза още Тръмп.

Петро разкритикува ударите на американските военни срещу плавателни съдове в Карибско море, които отнеха живота на десетки хора и засилиха напрежението в региона. Редица правни експерти и активисти за правата на човека също осъдиха ударите.

В отговор на това Тръмп заяви, че САЩ ще „спрат всички пари, които дават“ на Колумбия.

Не стана ясно обаче за каква финансова подкрепа говори Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Колумбия беше сред най-големите получатели на американска помощ в Западното полукълбо, но притокът на средства внезапно беше ограничен тази година след закриването на Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID).

В момента Колумбия плаща мита от 10% върху повечето внос в САЩ, което е базовото ниво, наложено от Тръмп на редица страни.

Колумбийското външно министерство обеща да потърси международна подкрепа в защита на Петро и на суверенитета на страната. „Тези обвинения представляват изключително сериозен акт и подкопават достойнството на колумбийския президент“, се казва в изявление на ведомството.

„Г-н Тръмп, Колумбия никога не се е отнасяла неучтиво към САЩ... но вие сте груб и невеж по отношение на Колумбия“, написа Петро в „Екс“. „Тъй като не съм бизнесмен, още по-малко съм наркотрафикант. В сърцето ми няма алчност“, добави той.