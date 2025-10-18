Подробно търсене

Американските военни унищожиха подводница, плаваща към САЩ с голямо количество наркотици, заяви Тръмп

Валерия Динкова
Американските военни унищожиха подводница, плаваща към САЩ с голямо количество наркотици, заяви Тръмп
Американските военни унищожиха подводница, плаваща към САЩ с голямо количество наркотици, заяви Тръмп
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
18.10.2025 22:40
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер съобщи, че американските военни са унищожили подводница, натоварена с голямо количество наркотици и плаваща към САЩ по добре известен маршрут за наркотрафик, предаде Ройтерс.

"За мен беше чест унищожаването на голяма подводница, използвана за трафик на наркотици, която се беше отправила към САЩ. Разузнаването на САЩ потвърди, че в плавателния съд е имало фентанил и други нелегални вещества", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", цитиран от ТАСС.

Американският президент добави, че на борда на подводницата са били четирима наркотрафиканти, двама от които са били убити.

"Двамата оцелели терористи са върнати в техните страни – Еквадор и Колумбия, за задържане и съдебно преследване", заяви Тръмп.

Той уточни, че никой от служителите на американските военни сили не е пострадал при операцията. 

/ИЦ/

Свързани новини

17.10.2025 23:23

Венецуелският президент Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ, заяви Тръмп

Венецуелският президент Николас Мадуро не би искал да си има проблеми със Съединените щати, заяви днес американският държавен глава Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.Тръмп направи това изявление, след като бе съобщено, че американските въоръжени сили са заловили двама души от плавателен съд, предполагаемо превозващ наркотици в Карибско море. Плавателният съд бил поразен от американски удар, при който двама души загинали.
17.10.2025 21:41

АП: САЩ са задържали оцелели след вчерашния военен удар по плавателен съд в Карибско море, подозиран в превоз на наркотици

САЩ са задържали оцелели след нанесения вчера военен удар по плавателен съд в Карибско море, подозиран в превоз на наркотици, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на служител в сферата на отбраната и на свой сътрудник.
17.10.2025 13:14

Венецуела засилва военното си присъствие близо до границата с Колумбия

Венецуела засили вчера военното си присъствие в граничещите с Колумбия щати в рамките на маневри с участието на 17 000 войници в отговор на разполагането на американски военни кораби в района на Карибите, съобщиха журналисти от Франс прес.
16.10.2025 07:46

Тръмп заяви, че е дал разрешение за операции на ЦРУ във Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп заяви в сряда, че е дал разрешение на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ за операции във Венецуела, предаде ДПА.В отговор на журналистически въпрос, зададен на пресконференция в Белия дом, защо е разрешил на ЦРУ да действа във Венецуела, Тръмп каза, че "те са пратили всичките си затворници в Съединените американски щати" и че "от Венецуела идват много наркотици".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:43 на 18.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация