Еквадор предлага да приеме чуждестранна военна база за борба с наркотрафика на Галапагоските острови

Валерия Динкова
Президентът на Еквадор Даниел Нобоа. Снимка: AP/Eraldo Peres
Кито,  
28.10.2025 21:22
Президентът на Еквадор Даниел Нобоа повдигна днес въпроса за възможността за разполагане на чуждестранна военна база на островите Галапагос на фона на засилването на действията от страна на САЩ срещу предполагаеми наркотрафиканти на тихоокеанското крайбрежие, предаде Франс прес.

"Трябва да изясним причината за избора на остров Балтра", където летището осигурява достъп до архипелага, вписан в световното културно наследство заради уникалните си флора и фауна, каза Нобоа, един от основните съюзници на американския президент Доналд Тръмп в Южна Америка.

"Говорим за чуждестранни бази. Така че може да има база за контрол на незаконния риболов от няколко държави, разположени там. Може да има друга база, контролираща наркотиците, може да има друга база за вътрешна сигурност, тъй като САЩ искат да контролират проблема далеч извън границите си", добави Нобоа.

Според него "това не само ще създаде сигурност, но ще допринесе и за благополучието на населението на Галапагос", архипелаг, стратегически разположен в Тихия океан, на около 1000 км от бреговете на Еквадор.

От началото на септември САЩ извършват въздушни удари, основно в района на Карибско море, но също така и в Тихия океан, срещу лодки, за които се твърди, че принадлежат на наркотрафиканти, окачествени от Вашингтон като "терористи".

Днес американският министър на отбраната Пийт Хегсет съобщи, че са били нанесени три нови удара срещу четири лодки, заподозрени, че са използвани от наркотрафиканти в източната част на Тихия океан, при които са убити 14 души.

С тези нови операции броят на унищожените от американските сили лодки достигна 14, при което досега са били убити общо 57 души.

Законността на тези действия се поставя под въпрос от експертите, отбелязва АФП.

През ноември гражданите на Еквадор трябва да решат на референдум дали да позволят установяването на военни бази в страната, което е забранено в Конституцията от 2008 г.

Правителството спомена конкретни места на тихоокеанското крайбрежие, където могат да бъдат разположени такива бази, включително на Галапагоските острови и сред тяхната крехка екосистема.

Военната база "няма за цел да навреди на Галапагос, а да го предпази", увери Нобоа.

По време на Втората световна война на остров Балтра беше разположена американска военна база.

На тихоокеанското крайбрежие на Еквадор като възможни местоположения са обсъждани градовете Салинас и Манта, където САЩ имаха военна база до 2009 г., уточни Нобоа.

