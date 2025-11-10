Подробно търсене

Николай Станоев
Тридесет и един души загинаха при сблъсъци в еквадорски затвор
Войници влизат в затвор в централния еквадорски град Портовиехо, за да овладеят ситуацията след поредица убийства там, 5 юни 2024 г. Снимка: АП/Cesar Munoz
Кито,  
10.11.2025 09:41
 (БТА)

Тридесет и един души загинаха при сблъсъци в затвор в югозападния еквадорски град Мачала, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Насилието избухнало вчера през нощта, като враждуващи групи затворници използвали огнестрелни оръжия и експлозиви.

Властите съобщиха първоначално за четирима загинали и 34 ранени, сред които един полицай. Впоследствие те казаха, че са открили още 27 тела, като много от тези хора са починали от задушаване.

Седем души са арестувани.

Еквадорските затвори са се превърнали в арена на съперничество между наркобанди, посочва АФП. Близо 500 души бяха убити при тези сблъсъци от 2021 г. 

Съвсем накоро - в края на септември, въоръжени сблъсъци в същия затвор доведоха до смъртта на 14 човека, сред които един надзирател.

/БЗ/

28.10.2025 21:22

Еквадор предлага да приеме чуждестранна военна база за борба с наркотрафика на Галапагоските острови

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа повдигна днес въпроса за възможността за разполагане на чуждестранна военна база на островите Галапагос на фона на засилването на действията от страна на САЩ срещу предполагаеми наркотрафиканти на тихоокеанското крайбрежие, предаде Франс прес.
28.03.2024 16:21

Еквадор е в плен на спиралата на насилието

Ситуацията в Еквадор в областта на сигурността се влоши драстично през последните години. Избликът на насилие до голяма степен е свързан с наркокартелите, които превърнаха южноамериканската държава, която е най-големият износител на банани в света, в транзитен център за експорта на кокаин към Европа.

