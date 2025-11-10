Борбата срещу наркотрафика в Еквадор става жертва на собствения си успех

Еквадор - доскоро сравнително спокойна страна, известна с производството на банани - се превърна през последните години в транзитна точка за по-голямата част от пласирания по света кокаин. Властите, водени от президента Даниел Нобоа, предприеха срещу наркотрафикантите драстични мерки, които постигнаха известни успехи. В някои отношения обаче тази борба стана жертва на собствения си успех: разбиването на големите големите банди потопи престъпния свят в хаос, който на свой ред подхрани тази кървавата баня, свързана с дрогата.

Еквадор не е производител на кокаин. Въпреки това 70% от пласираното по света количество от този вид наркотик минава през пристанища в страната, обяви по-рано тази година Нобоа, цитиран от Би Би Си.

ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕИЗБРАН ЗАРАДИ МЕРКИТЕ СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Еквадорският президент бе преизбран през април, след като обяви още миналата година, че ще се кандидатира за нов мандат на поста, за да продължи борбата срещу престъпните банди, която обяви за свой приоритет.

Драконовските мерки, предприети от Нобоа, повишиха неговата популярност и само преди няколко месеца преизбирането на президента консерватор изглеждаше сигурно заради известните успехи в борбата срещу криминалните банди. Само че бедността и инфлацията, характерна за периода след пандемията от новия коронавирус, наред с кризата с прекъсванията на електроснабдяването, дадоха неочакван шанс на лявата му опонентка Луиса Гонсалес. Двамата получиха много близки резултати на първия тур през февруари - съответно повече от 44% за Нобоа и над 43% за Гонсалес. Държавният глава все пак спечели на балотажа с около 56% от гласовете.

Еквадорският президент впрочем е син на най-богатия човек в страната на екватора - бизнесменът Алваро Нобоа, занимаващ се и с производство на банани. Нобоа-баща на няколко пъти се кандидатира за президент, но без успех.

Синът му обаче сбъдна неговата мечта, като бе избран за президент през 2023 г. с обещанието да предприеме енергични мерки в опит да прекъсне спиралата на насилието, на която южноамериканската държава е в плен от няколко години. Нобоа, на 37 години, бе избран, за да довърши 18-те месеца, останали от мандата на неговия предшественик на поста Гилермо Ласо, който подаде оставка, за да избегне процедура по импийчмънт. Националното събрание (еднокамарният парламент) бе взело на прицел консерватора Ласо заради довелите до жертви протести срещу поскъпването на храните и горивата предната година.

НАРКОТИЦИ И НАСИЛИЕ

Избликът на насилие в Еквадор до голяма степен е свързан с наркокартелите, които превърнаха страната, която е най-големият износител на банани в света, в транзитен център за експорта на кокаин към Европа, отбелязва Франс прес. Впрочем двете държави, с които Еквадор граничи - Колумбия и Перу, съответно са на първо и второ място в света по производство на този вид наркотик.

Човешката цена на превръщането на някога сравнително спокойния за региона Еквадор в наркотрафикантски хъб е огромна, посочва Асошиейтед прес. През 2023 г. в страната с площ от 256 хиляди квадратни километра и около 18 милиона жители бяха извършени рекордните близо 8000 убийства - почти два пъти повече отколкото през предходната. А рекордът датираше едва от 2022 г., когато убийствата бяха 4600 - два пъти повече в сравнение с 2021-а.

Или, иначе казано, през 2023 година в Еквадор са били регистрирани безпрецедентните 47 убийства на 100 хиляди души срещу едва шест само пет години по-рано, посочва АФП.

"ВОЙНАТА" НА НОБОА СРЕЩУ ПРЕСТЪПНИТЕ БАНДИ ЗАПОЧВА ДА ДАВА РЕЗУЛТАТИ

През януари миналата година Нобоа обяви, че Еквадор е в състояние на война, и класифицира 22 престъпни банди като терористични организации, припомня Ройтерс. АФП отбелязва, че това е станало, след като бягството на могъщ наркобарон от затвор в Гуаякил - най-многолюдния град в страната, е предизвикало вълна от насилие.

Нобоа на няколко пъти въведе извънредно положение, за да може войници да патрулират по улиците и в затворите, които на практика бяха контролирани от криминални групи, и да овладеят насилието.

Според държавния глава престъпниците в Еквадор печелят годишно от незаконни дейности около 30 милиарда долара - приблизително една четвърт от брутния вътрешен продукт на страната, посочва Ройтерс.

През април миналата година еквадорският президент предложи на референдум редица мерки в областта на сигурността, сред които по-строг контрол върху огнестрелните оръжия в районите близо до затвори и забрана за условно освобождаване на хора, осъдени за престъпления като отвличания или финансиране на тероризма. Гражданите на страната одобриха с голямо мнозинство програмата на Нобоа, на практика давайки му картбланш да се бори с бандите, макар да отхвърлиха неговите либерални икономически проекти.

И мерките, предприети от президента, като че ли наистина започнаха да дават резултат. Случаите на насилствена смърт в Еквадор са намалели през миналата година с 14% спрямо предходната до около 6880, сочат официални данни.

РАЗБИВАНЕТО НА ГОЛЕМИТЕ БАНДИ ОБРЪЩА ПОЛОЖИТЕЛНАТА ТЕНДЕНЦИЯ

Еквадорската полиция обаче предупреди, че разбиването на големите банди и арестите на техните лидери са довели до един национален феномен: хаос в престъпния свят и причинена от него истинска кървава баня, отбелязва Ройтерс.

В резултат прогнозите са, че броят на убийствата в страната ще се увеличи тази година до рекордните около 9100. Това ще означава годишно увеличение от 40% и близо 50 убийства на 100 хиляди души, сочат изчисления на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност - неправителствена организация, базирана в Женева - публикувани на нейния сайт.

През първите девет месеца на тази година в Еквадор са били извършени 6797 убийства - с 36% повече в сравнение със същия период миналата година, според данни на Министерството на вътрешните работи, цитирани от Ройтерс. Над 84% от убийствата се дължат на свързаното с бандите насилие.

Град Дуран, близо до Гуаякил, през който минава ключов коридор за трафика на кокаин от Колумбия за САЩ и Европа, е един от най-опасните в света. Там миналата година са били извършени 146 убийства на 100 хиляди души - три пъти повече от средното за страната.

За сравнение, в Мексико сити този показател е 10, а в бразилския мегаполис Рио де Жанейро - 22.

Впрочем това явление е сходно с тенденциите, наблюдавани в Мексико по време на кървавата кампания, подета срещу наркокартелите от тогавашния президент Фелипе Калдерон преди две десетилетия, и по-наскоро в Колумбия, с раздробяването на левите партизански групировки, отбелязва Ройтерс.

"Изглежда, че държавата е съсредоточила вниманието си само върху организираната престъпност, вместо да вземе на прицел и неорганизираната", коментира пред агенцията изследователката в областта на сигурността Катрин Ерера. Тя подчертава, че "неорганизираната престъпност, включително бандите, индивидуални актьори и тези отцепнически групи, оказва по-голямо въздействие върху насилието".

НАСИЛИЕТО НЕ ПОДМИНАВА И ЗАТВОРИТЕ

Еквадорските затвори са се превърнали в арена за съперничеството между наркобанди, посочва Франс прес. Близо 500 души бяха убити при тези сблъсъци от 2021 г.

При най-новия случай, 31 човека загинаха при сблъсъци между затворници в югозападния град Мачала вчера, съобщиха властите.

Сред пострадалите е и един полицай. Враждуващите затворници използвали огнестрелни оръжия и експлозиви.

Съвсем накоро - в края на септември, въоръжени сблъсъци в същия затвор доведоха до смъртта на 14 човека, сред които един надзирател.

СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС САЩ НА ТРЪМП?

Несигурността в Еквадор се вписва в по-широкия регионален контекст на свързаното с наркотрафика насилие. Така че решението на проблема несъмнено минава през по-общи мерки за борба с картелите в цяла Латинска Америка, но и в Съединените щати и Европа.

Впрочем в неделя в Еквадор предстои референдум дали страната да приеме за нуждите на борбата с наркотрафика чуждестранна военна база, по-конкретно американска. Президентът Нобоа повдигна въпроса за създаване на такъв обект на островите Галапагос - стратегически архипелаг в Тихия океан на около 1000 километра от континенталното крайбрежие, на фона на кампанията на САЩ на президента Доналд Тръмп да нанасят удари срещу предполагаеми наркотрафиканти в региона, отбелязва АФП.

В крайна сметка Нобоа се отказа от идеята за такава база на Галапагос заради силната обществена опозиция и притесненията за последиците за околната среда на този уникален архипелаг. Сега на фокус са градовете Салинас и Манта, на тихоокеанското крайбрежие на континентален Еквадор.

Ройтерс припомня, че Съединените щати вече са имали военна база в Манта. Тя обаче бе затворена през 2009 г., след като година по-рано тогавашният президент Рафаел Кореа, представител на левицата, прокара конституционни промени, забраняващи чуждестранните бази.

По данни на Пентагона САЩ са нанесли от септември 14 удара по плавателни съдове край бреговете на Венецуела, а в последно време - и в източната част на Тихия океан, убивайки най-малко 69 души. Това стана на фона на засилването на американското военно присъствие в Карибско море край социалистическата страна, която традиционно е в лоши отношения със Съединените щати.

Референдумът се очертава оспорван, като за разлика от предишни допитвания този път Нобоа може и да не успее да прокара своите предложения. Според някои социологически проучвания противниците на чуждестранните бази имат лек превес на фона на притесненията за националния суверенитет, възможното въвличане на Еквадор в международни конфликти и традиционното недоверие на латиноамериканската левица към САЩ.