Подробно търсене

Еквадорските власти прехвърлиха 300 затворници в чисто нов затвор с висока степен на сигурност

Алексей Маргоевски
Еквадорските власти прехвърлиха 300 затворници в чисто нов затвор с висока степен на сигурност
Еквадорските власти прехвърлиха 300 затворници в чисто нов затвор с висока степен на сигурност
Затворници са седнали на земята в затвора "Ел Родео" в Портовиехо, Еквадор, 5 юни 2024 г. Снимка: AP/Cesar Munoz
Кито,  
11.11.2025 07:44
 (БТА)

Триста затворници, сред "най-опасните" в Еквадор, бяха преместени днес в нов затвор с висока степен на сигурност, обяви президентът Даниел Нобоа, който е привърженик на твърда линия спрямо бандите, опустошаващи южноамериканската страна, предаде Франс прес.

"Престъпниците искаха да предизвикат Еквадор [...] Днес Еквадор отговори с действия", заяви еквадорският президент в социалната мрежа "Екс", публикувайки снимка, на която се виждат около 20 затворници в оранжеви униформи, с вързани ръце и с наведени глави, заобиколени от военни със скрити лица.

Затворът, наречен "Карсел дел Енкуентро" ("Затворът на срещата"), се намира в Хунтас дел Пасифико, в провинция Санта Елена.

С капацитет от 800 души, той е един от двата затвора, които Даниел Нобоа се е ангажирал да построи по модела на мегазатвора на своя салвадорски колега Наиб Букеле, в рамките на неговата безкомпромисна борба срещу наркотрафика.

Във послание в социалните мрежи еквадорският президент публикува снимка, на която се виждат кичури коса на земята, с изписани името на затвора и днешна датата. 

"Купонът свърши“, заяви пред медиите министърът на вътрешните работи Джон Реимберг по повод преместването на затворниците.

/ЛМ/

Свързани новини

10.11.2025 13:49

Борбата срещу наркотрафика в Еквадор става жертва на собствения си успех

Еквадор - доскоро сравнително спокойна страна, известна с производството на банани - се превърна през последните години в транзитна точка за по-голямата част от пласирания по света кокаин. Властите, водени от президента Даниел Нобоа, предприеха срещу наркотрафикантите драстични мерки, които постигнаха известни успехи. В някои отношения обаче тази борба стана жертва на собствения си успех: разбиването на големите големите банди потопи престъпния свят в хаос, който на свой ред подхрани тази кървавата баня, свързана с дрогата.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:54 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация