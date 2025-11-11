Еквадорските власти прехвърлиха 300 затворници в чисто нов затвор с висока степен на сигурност

Триста затворници, сред "най-опасните" в Еквадор, бяха преместени днес в нов затвор с висока степен на сигурност, обяви президентът Даниел Нобоа, който е привърженик на твърда линия спрямо бандите, опустошаващи южноамериканската страна, предаде Франс прес.

"Престъпниците искаха да предизвикат Еквадор [...] Днес Еквадор отговори с действия", заяви еквадорският президент в социалната мрежа "Екс", публикувайки снимка, на която се виждат около 20 затворници в оранжеви униформи, с вързани ръце и с наведени глави, заобиколени от военни със скрити лица.

Затворът, наречен "Карсел дел Енкуентро" ("Затворът на срещата"), се намира в Хунтас дел Пасифико, в провинция Санта Елена.

С капацитет от 800 души, той е един от двата затвора, които Даниел Нобоа се е ангажирал да построи по модела на мегазатвора на своя салвадорски колега Наиб Букеле, в рамките на неговата безкомпромисна борба срещу наркотрафика.

Във послание в социалните мрежи еквадорският президент публикува снимка, на която се виждат кичури коса на земята, с изписани името на затвора и днешна датата.

"Купонът свърши“, заяви пред медиите министърът на вътрешните работи Джон Реимберг по повод преместването на затворниците.