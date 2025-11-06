Съпругата на убития мексикански кмет пое неговата длъжност и обеща да се бори с картелите

Съпругата на кмета, убит безмилостно по време на празненствата по случай Деня на мъртвите в разкъсвания от насилие мексикански щат Мичоакан, пое длъжността на съпруга си, обещавайки да продължи неговата борба срещу организираната престъпност, предаде Ройтерс.

Гресия Кирос положи клетва, за да замести съпруга си Карлос Мансо като кмет на Уруапан, известен като столицата на авокадото в Мексико, след като конгресът на щата одобри единодушно тази стъпка.

"Днес идвам с разбито сърце, защото ми отнеха партньора в живота, бащата на децата ми, но и с куража, с който той се изправи да се бори", каза Кирос по време на полагането на клетвата.

"Те няма да ме заглушат... Аз ще последвам стъпките му", добави тя, държейки шапката на починалия си съпруг като символ на тяхното движение.

В събота вечерта въоръжен мъж с качулка застреля 40-годишния Мансо, докато той присъстваше на фестивал на свещите, в атака, която предизвика национално възмущение, отчасти заради откровената му критика към федералното правителство, че не прави достатъчно за борбата с организираната престъпност.

Малко преди стрелбата Мансо беше произнесъл реч в града с 350 000 жители и носеше на ръце малкия си син, облечен като скелет.

Мансо беше изразил опасения за безопасността си, докато продължаваше да говори срещу мощните наркокартели, които са се укрепили в доходния бизнес с авокадо и лайм.

Карлос Баутиста, лидер на Независимото движение на шапките, към което принадлежеше Мансо, заяви пред Ройтерс, че новият кмет ще бъде охраняван от най-малко 14 агенти на сигурността.