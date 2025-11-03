Подробно търсене

Стотици мексиканци протестираха срещу убийството на кмет, застрелян навръх Деня на мъртвите

Асен Георгиев
Стотици мексиканци протестираха срещу убийството на кмет, застрелян навръх Деня на мъртвите
Стотици мексиканци протестираха срещу убийството на кмет, застрелян навръх Деня на мъртвите
Хора, събиращи се за погребението на кмета. Снимка: АП/Eduardo Verdugo.
Мексико,  
03.11.2025 13:10
 (БТА)

Стотици хора протестираха вчера в Мексико, за да поискат справедливост след убийството на кмета на Уруапан, голям град в западния щат Мичоакан, обхванат от наркотрафика, предаде Франс прес. Уруапан, в който живеят около 350 000 души, е известен с отглеждането на авокадо и на лимони.

Кметът на града Карлос Алберто Мансо Родригес беше застрелян в събота по време на публично събитие по повод Задушница пред очите на десетки хора. Нападателят на градоначалника беше застрелян на място.

Вчера се състоя погребението на кмета и на него дойдоха стотици хора. После те организираха протест.

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум изказа съболезнования на близките на Мансо Родригес и свика заседание на Съвета за сигурност, "за да гарантира подкрепата за щата Мичоакан и да се вземат мерки виновните да не останат безнаказани".

Федералният секретар по обществената сигурност Омар Гарсия Харфуч заяви по-късно на пресконференция, че Мансо Родригес е имал охрана от декември миналата година и през май тази година тя е била засилена. "Националната гвардия е назначила 14 агенти, за да гарантира" сигурността му, уточни той.

Щатът Мичоакан от години е обхванат от насилие от страна на престъпни групи, които се опитват да изнудват земеделците. Там действат картелите "Халиско - Ново поколение" и "Нуева фамилия", включени в списъка на САЩ с "чуждестранни терористични организации".

Убийството на Мансо Родригес беше извършено няколко дни след смъртта на Бернардо Браво, голям производител на лимони от Мичоакан, отбелязва АФП.

/ГГ/

Свързани новини

03.11.2025 12:37

Ще се засили ли наркотрафикът към Европа заради действията на САЩ в Карибския регион?

Ударите на американския президент срещу наркотрафика в Карибския регион заплашват да пренасочат наркотиците към Европа, предупреждава германски официален представител."Криминалните мрежи реагират с обходни пътища, нови транзитни страни и често дори по-мощни "заместващи вещества"", каза германският комисар по наркотиците и зависимостите, цитиран от "Билд".
31.10.2025 07:21

Шестнадесет членове на престъпна мрежа са арестувани в Мексико за убийството на двама колумбийски музиканти

Шестнадесет души, членове на престъпна мрежа, бяха арестувани за предполагаемото си участие в убийството на двама колумбийски музиканти в Мексико, съобщиха снощи мексиканските власти, цитирани от Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:32 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация