Американските удари срещу корабчета, използвани за трафик на наркотици, са законни, заяви министерството на правосъдието на САЩ

site.btaАмериканските удари срещу корабчета, използвани за трафик на наркотици, са законни, заяви министерството на правосъдието на САЩ
Американските удари срещу корабчета, за които се предполага, че са използвани за трафик на наркотици, са „законни“ и следователно не излагат участвалите в тях войници на съдебно преследване, увери днес министерството на правосъдието на САЩ, цитирано от Франс прес, като отхвърли обвиненията за екзекуции „без присъда“.
От септември САЩ извършиха поредица удари в Карибско море и Тихия океан срещу плавателни съдове, твърдейки, че са използвани да транспортират наркотици. При ударите бяха убити общо 76 души.
Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк в понеделник призова Вашингтон да разследва законността на тези удари, отбелязвайки, че има „сериозни индикации“ за „нарушения на международното хуманитарно право“ и за екзекуции „без присъда“.
„Ударите са наредени в съответствие със законите за въоръжен конфликт, ето защо са законни заповеди“, каза пред АФП говорителка на министерството на правосъдието на САЩ.
/ГГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина