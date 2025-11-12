Подробно търсене

Американските удари срещу корабчета, използвани за трафик на наркотици, са законни, заяви министерството на правосъдието на САЩ

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: AP Photo/Regina Garcia Cano
Вашингтон,  
12.11.2025 21:41
 (БТА)

Американските удари срещу корабчета, за които се предполага, че са използвани за трафик на наркотици, са „законни“ и следователно не излагат участвалите в тях войници на съдебно преследване, увери днес министерството на правосъдието на САЩ, цитирано от Франс прес, като отхвърли обвиненията за екзекуции „без присъда“.

От септември САЩ извършиха поредица удари в Карибско море и Тихия океан срещу плавателни съдове, твърдейки, че са използвани да транспортират наркотици. При ударите бяха убити общо 76 души.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк в понеделник призова Вашингтон да разследва законността на тези удари, отбелязвайки, че има „сериозни индикации“ за „нарушения на международното хуманитарно право“ и за екзекуции „без присъда“.

„Ударите са наредени в съответствие със законите за въоръжен конфликт, ето защо са законни заповеди“, каза пред АФП говорителка на министерството на правосъдието на САЩ.

Към 23:15 на 12.11.2025 Новините от днес

