Асен Георгиев
САЩ удариха в Тихия океан плавателни съдове, участващи в предполагаем наркотрафик, шестима души са убити
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Снимка: AP Photo/Nick Wass
Вашингтон,  
10.11.2025 16:06 | ОБНОВЕНА 10.11.2025 17:11
 (БТА)

Въоръжените сили на САЩ удариха два плавателни съда, участвали в предполагаем пренос на наркотици в източната част на Тихия океан. Убити са шестима души на борда. Това съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

"На нашето разузнаване беше известно, че тези съдове са свързани с трафик на наркотици, пренасяли са наркотици и са плавали по добре известен маршрут за наркотрафик", заяви Хегсет в социалната мрежа "Екс", придружавайки коментара си с видеоклип, показващ удара по лодките.

От септември САЩ нанесоха над 10 удара по плавателни съдове в близост до венецуелското крайбрежие и в Източния Тихи океан. По данни на американския министър на отбраната при акциите са ликвидирани над 70 души. Всичко това се случва на фона на усилено струпване на военни сили на САЩ Карибско море.

При всеки един от тези удари Вашингтон заяви, без да предоставя доказателства, че обстрелваните кораби са пренасяли наркотици. Чуждестранни лидери, американски конгресмени, юристи и роднини на убитите поискаха доказателства. Върховният комисар на ООН по човешките права определи ударите по предполагаеми наркотрафиканти като неприемливи и нарушение на международното хуманитарно право. Венецуела заявява, че те са незаконни и смята, че те се равняват на убийство и посегателство срещу суверенитета ѝ.

Венецуелският президент Николас Мадуро твърди, че ударите са част от опити на Доналд Тръмп да свали правителството му – обвинение, което президентът на САЩ омаловажи, въпреки информацията за близки контакти между Вашингтон и венецуелската опозиция.

През септември САЩ засилиха военното си присъствие в Карибския басейн, включително с ядрена подводница и група военни кораби, придружаващи най-големия самолетоносач в света, което подтикна Мадуро да разшири правомощията си в сферата на сигурността и да разположи десетки хиляди войници в цялата страна, припомня Ройтерс.

/ВС/

