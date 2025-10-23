Подробно търсене

САЩ атакуваха още два плавателни съда в Тихия океан, за които се смята, че са превозвали наркотици

Николай Велев
САЩ атакуваха още два плавателни съда в Тихия океан, за които се смята, че са превозвали наркотици
САЩ атакуваха още два плавателни съда в Тихия океан, за които се смята, че са превозвали наркотици
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, министърът на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио говорят с журналисти в Овалния кабинет на Белия дом, 22 октомври 2025 г. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон ,  
23.10.2025 21:45
 (БТА)

Американската армия предприе деветата си атака срещу плавателен съд, за който се предполага, че пренася наркотици, като при удара, нанесен в източната част на Тихия океан, бяха убити трима души, съобщи министърът на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от Асошиейтед прес. 

Предишното американско нападение срещу кораб на наркокартелите, плаващ в източната част на Тихия океан, бе извършено в нощта срещу сряда, когато бяха убити двама души, отбелязва агенцията. 

Последните две атаки се различават от предходните седем удара на САЩ, които бяха насочени срещу кораби в Карибско море. По последни данни общият брой на жертвите на започналата миналия месец американска операция са най-малко 37.

Ударите в източната част на Тихия океан представляват разширяване на зоната на операцията и насочването ѝ към водите край Южна Америка, където се извършва контрабанда на голяма част от кокаина от най-големите производители в света. 

В публикациите си в социалните мрежи Хегсет сравни действията на американската армия срещу предполагаемите наркотрафиканти с войната срещу тероризма, която САЩ поведоха след атентатите от 11 септември 2001 г.  

"Също както "Ал Каида" започна война срещу нашата родина, тези картели водят война по нашите граници и срещу нашия народ", каза министърът и добави, че "няма да има убежище или прошка, а само справедливост".

Американският президент Доналд Тръмп оправда ударите, като посочи, че САЩ участват във "военен конфликт" с наркокартелите. Тръмп обяви членовете на престъпните банди за бойци, които нарушават закона, и се позова на същите юридически правомощия, въз основа на които правителството на Джордж У. Буш започна войната си срещу тероризма.

"Имаме юридически правомощия. Имаме право да го правим", каза днес Тръмп в отговор на журналистически въпрос относно поредните удари срещу плавателни съдове. "Ще ги ударим тежко, когато те дойдат в страната ни" добави президентът републиканец пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който беше застанал до Тръмп в Овалния кабинет, защити атаките, заявявайки, че при всяко поразяване на кораб с наркотици бива спасяван животът на 25 000 души. 

Законодатели от двете партии изразиха опасения от разпорежданията на Тръмп да се предприемат военни действия, без да е получил разрешение от Конгреса на САЩ и без да е оповестил достатъчно подробности. 

От лятото насам американската армия разположи необичайно много военни кораби в Карибско море и край бреговете на Венецуела. Това породи предположения, че Тръмп може да се опита да свали венецуелския президент Николас Мадуро, срещу когото в САЩ са повдигнати обвинения в наркотероризъм.

/СХТ/

Свързани новини

23.10.2025 05:20

Доналд Тръмп предупреди, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия заради ролята ѝ в международната наркотърговия, предаде Ройтерс. В изказването си американският лидер също така нарече
22.10.2025 22:23

Американската армия нанесе удар в Тихия океан по плавателен съд, подозиран в превоз на наркотици; има 2 жертви, обяви Хегсет

Нов американски удар срещу плавателен съд с предполагаеми наркотрафиканти е взел две жертви, заяви днес американският министър на отбраната Пийт Хегсет, като обяви публично първата подобна атака срещу морски съд в Тихия океан, предаде Франс прес.
20.10.2025 06:45

Тръмп обяви, че ще увеличи митата за Колумбия на фона на ескалиращия конфликт относно наркотрафика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи митата за Колумбия и ще спре всички плащания към южноамериканската страна, като по този начин ескалира конфликта, предизвикан от ударите на американските военни сили срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици в региона, предаде Ройтерс.
19.10.2025 21:01

Американските сили извършиха нова атака срещу кораб, заподозрян в трафик на наркотици, заяви американският министър на отбраната

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет днес обяви в социалната мрежа "Екс", че в петък САЩ са нанесли нов удар срещу кораб, за който се предполага, че е използван за наркотрафик, при което са били убити трима души, предаде Франс прес.
19.10.2025 06:23

Президентът на Колумбия обвини САЩ в нарушаване на колумбийското морско пространство и в убийството на рибар

Колумбийският президент Густаво Петро обвини снощи САЩ, че са нарушили суверенитета на морското пространство на Колумбия и са убили рибар по време на разполагането на американски военни сили в Карибско море, представено като операция срещу
17.10.2025 23:23

Венецуелският президент Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ, заяви Тръмп

Венецуелският президент Николас Мадуро не би искал да си има проблеми със Съединените щати, заяви днес американският държавен глава Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.Тръмп направи това изявление, след като бе съобщено, че американските въоръжени сили са заловили двама души от плавателен съд, предполагаемо превозващ наркотици в Карибско море. Плавателният съд бил поразен от американски удар, при който двама души загинали.
17.10.2025 21:41

АП: САЩ са задържали оцелели след вчерашния военен удар по плавателен съд в Карибско море, подозиран в превоз на наркотици

САЩ са задържали оцелели след нанесения вчера военен удар по плавателен съд в Карибско море, подозиран в превоз на наркотици, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на служител в сферата на отбраната и на свой сътрудник.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:37 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация