Венецуела заяви, че ще защитава бреговете си от американски "тайни операции"

Иво Тасев
Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес. Снимка: АП/Matias Delacroix
Каракас,  
26.10.2025 02:58
Венецуела организира военни учения, насочени към защита на бреговете ѝ от евентуални "тайни операции“, одобрени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, заяви венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес, цитиран от Франспрес.

"Разработваме маневри за брегова отбрана. Ученията започнаха преди 72 часа. Целта е да се защитим не само от мащабни военни заплахи, но и от трафик на наркотици, терористични заплахи и тайни операции, целящи вътрешнополитическо дестабилизиране на страната“, каза Падрино.

Вашингтон ще разположи самолетоносач в Карибите, официално за борба с трафика на наркотици, което е значително увеличение на американските военни ресурси в региона. Венецуелският президент Николас Мадуро осъди в петък тези действия като опит за "нова война“, посочва АФП

От началото на миналия месец САЩ нанасят удари, главно в карибски води, по плавателни съдове, заподозрени в превоз на наркотици.

Досега са регистрирани около десет нападения, при които са загинали най-малко 43 души, според данни на АФП, основаващи се на информация от правителството на САЩ.

