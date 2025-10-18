Венецуелският президент заяви, че планът за отбрана срещу САЩ е готов

Венецуелският президент Николас Мадуро днес заяви, че планът за отбрана срещу "заплахите" от САЩ е готов, след като приключи военно учение в четири щата на страната, предаде Франс прес.

САЩ разположиха седем военни кораба в Карибско море и един в Мексиканския залив в рамките на операция, обявена срещу наркотрафика, насочена основно срещу Венецуела и президента Мадуро. Американският президент Доналд Тръмп също така обяви, че е разрешил тайни операции на ЦРУ.

В отговор венецуелският президент нареди военни учения, включващи струпване на хиляди войници по границите на страната.

"Днес завършихме изграждането на всички зони за цялостна отбрана на страната, във всички щати", заяви той в аудиозапис, публикуван в приложението "Телеграм". "Всички федерални структури вече са готови за изпълнението на 27-те основни задачи на всеобхватната отбрана на Венецуела", добави Мадуро.

"Днес в полунощ приключихме учението "Независимост 200" в Баринас, Португеса, Кохедес и Гуарико - големият коридор на венецуелските равнини (в централната и западната част на страната)", продължи той.

Въпреки това, тези чести и силно разгласени от властите изявления не винаги се превръщат във видими операции на терен, отбелязва АФП. Голяма част от военните учения във Венецуела се провеждат през нощта и не завършват с трайно разполагане на сили, добавя агенцията.