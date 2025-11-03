Подробно търсене

Тръмп смята, че дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени

Алексей Маргоевски
Тръмп смята, че дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени
Тръмп смята, че дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
03.11.2025 07:03
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп каза, че дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, като в същото време омаловажи възможността за война на САЩ с латиноамериканската страна, предаде Франс прес.

Американският лидер каза това в интервю за американската телевизия Си Би Ес, излъчено днес.

На въпрос дали дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, американският президент отговори: "Бих казал, че да, мисля, че да".

Тръмп беше попитан и дали САЩ ще влязат във война с Венецуела. „Съмнявам се, не мисля", отговори той.

Кампанията от въздушни удари, провеждана от началото на септември срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, представяна от Вашингтон като борба срещу трафика на наркотици, доведе до ескалация на напрежението в региона, особено с Венецуела. Шестнадесетте известни удара доведоха до смъртта на най-малко 65 души, припомня АФП.

/АМ/

Свързани новини

01.11.2025 23:42

Русия осъди употребата на "прекомерна военна сила" от САЩ в Карибите, подкрепи Венецуела

Министерството на външните работи на Русия осъди днес употребата на "прекомерна военна сила" от САЩ в Карибския басейн в рамките на действията срещу наркотрафика и потвърди своята подкрепа за държавното ръководство на Венецуела, предаде Ройтерс.
30.10.2025 21:43

Американски сенатор обвини администрацията на Тръмп, че изолира Демократическата партия от брифингите за ударите по кораби в Южна Америка

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е провела брифинг, предназначен само за републиканци, относно ударите на САЩ срещу предполагаеми кораби с наркотици в близост до Венецуела, което сенаторът демократ от щата Вирджиния Марк Уорнър определи днес като опасна тенденция към засилване на партийните различия в областта на националната сигурност, предаде Ройтерс.
30.10.2025 17:22

Американски военен кораб се изтегли от Тринидад и Тобаго

Американският военен кораб "Грейвли" (ескадрен миноносец), който беше в Тринидад и Тобаго от неделя в рамките на военната мисия на САЩ в Карбиско море за борба с наркотрафика, се изтегли по план от водите на малкия архипелаг близо до Венецуела днес, предаде Франс прес.
28.10.2025 08:11

Венецуела прекрати енергийните си споразумения с Тринидад и Тобаго

Венецуела прекрати сътрудничеството си с Тринидад и Тобаго в областта на енергетиката, включително съвместните проекти за природен газ, които са в процес на разработка, заяви венецуелският президент Николас Мадуро, цитиран от Ройтерс.
28.10.2025 02:24

Венецуела предприема стъпки за прекратяване на газовите споразумения с Тринидад и Тобаго, след като страната прие американски военен кораб

Венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес, която е и министър на петрола, обяви, че е препоръчала прекратяване на споразуменията за газ с Тринидад и Тобаго, след като страната прие американски военен кораб, предадоха Франс прес и Ройтерс.
27.10.2025 02:01

Венецуела заяви, че пристигането на американския военен кораб в Тринидад и Тобаго е „провокация”

Венецуела заяви, че пристигането на  американския военен кораб в Тринидад и Тобаго и планираните военни учения там са „провокация”, като същевременно обяви ареста на наемници, за които твърди, че са свързани с ЦРУ и които са подготвяли атака срещу
26.10.2025 23:29

Американски военен кораб пристигна в Тринидад и Тобаго на фона на напрежението с Венецуела

Американски кораб пристигна днес в Тринидад и Тобаго - малък архипелаг на около 10 километра от бреговете на Венецуела, на фона на засилващия се натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщи Франс
26.10.2025 02:58

Венецуела заяви, че ще защитава бреговете си от американски "тайни операции"

Венецуела организира военни учения, насочени към защита на бреговете ѝ от евентуални "тайни операции“, одобрени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, заяви венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес, цитиран от Франс прес.
24.10.2025 22:05

Венецуелската армия ще попречи на инсталирането на правителство, подчинено на САЩ, заяви министърът на отбраната Владимир Падрино

Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино заяви, че въоръжените сили на страната ще попречат на инсталирането в Каракас на правителство, подчинено на Съединените щати, предаде Франс прес. Падрино обвини Вашингтон, че иска да свали

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:22 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация