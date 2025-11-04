На срещата на СЕЛАК ще бъдат обсъдени Венецуела и американското военно присъствие в Карибския басейн, заяви бразилският президент

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва днес заяви, че ще обсъди въпросите, свързани с Венецуела и увеличеното американско присъствие в Латинска Америка по време на срещата на върха на Общността на латиноамериканските и карибските държави (СЕЛАК) по-късно този месец, предаде Ройтерс.

"От срещата на СЕЛАК сега има смисъл само, ако се обсъди въпроса за американските военни кораби", каза той пред журналисти в Белем преди срещата за климата на ООН КОП30, на която Бразилия е домакин.

САЩ увеличиха военното си присъствие в Карибския басейн през последните месеци, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще нанесе удари срещу свързани с наркотрафик цели във Венецуела.

Каракас е изправена пред политически проблем, който трябва да бъде решен с политически средства, заяви Лула и добави, че е казал на Тръмп по време на последната им среща, че Латинска Америка е регион на мир, а не на война.

Бразилският президент каза също, че ще се обади на американския си колега отново, ако разговорите между техните страни не отбележат напредък до края на срещата КОП30.

Лула и Тръмп се срещнаха в Малайзия през октомври в опит да преодолеят напрежението между Бразилия и САЩ, след като американският президент увеличи митата за вноса в САЩ на повечето бразилски стоки от 10% на 50% през август.

"Тръгнах си от срещата с президента Тръмп уверен, че ще постигнем споразумение", каза Лула. "Казах му, че е много важно нашите преговарящи да започнат да преговарят скоро", добави той.

Бразилският президент увери и, че правителството му ще започне независимо разследване на полицейската акция миналата седмица в Рио де Жанейро, при която бяха убити 121 души, включително четирима полицаи.

"Важно е да разберем при какви обстоятелства се е случило", каза той. "Издадената съдебна заповед беше за арест, а не за масово убийство, но все пак имаше масово убийство", каза държавният глава.

Полицейската операция на 28 октомври беше най-смъртоносната в бразилската история. Тя беше насочена срещу бандата "Червена команда", която контролира търговията с наркотици в няколко фавели – бедни, гъстонаселени квартали, разпръснати сред хълмистия терен на града.