Според външния министър на Куба операциите на САЩ в Карибския басейн заплашват мира в Латинска Америка

Операциите, които Вашингтон провежда в Карибския басейн под претекст борба с наркотрафика, заплашват мира, сигурността и стабилността в Латинска Америка, заяви министърът на външните работи на Куба Бруно Родригес Париля, предаде ТАСС.

"Ние осъждаме продължаващите извънсъдебни екзекуции, извършвани от американските военни в международни води както в Карибския басейн, така и в Тихия океан", написа министърът на страницата си в социалната мрежа "Екс". "Те представляват сериозно нарушение на международното право и правата на човека и представляват постоянна заплаха за мира, сигурността и стабилността в Латинска Америка и Карибския басейн".

"Използвайки сила незаконно и по дискриминационен начин, правителството на САЩ игнорира основните причини за незаконния оборот на наркотици в Съединените щати – на основния световен пазар, където се изпират без наказание парите на наркотрафикантите с участието на редица техни политици", отбеляза Родригес Париля.

Вашингтон обвинява венецуелските власти в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. ВМС на САЩ вече са унищожили в международни води на Карибско море най-малко четири бързоходни лодки с хората, които се намирали на тях, които според Вашингтон са участвали в трафик на наркотици от Венецуела.