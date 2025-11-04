Русия поддържа постоянни работни контакти с Венецуела по повод напрежението в Карибския регион

Русия поддържа постоянна връзка с Венецуела по повод напрежението в Карибския басейн, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

"Поддържаме постоянни работни контакти с Венецуела", заяви Песков пред репортери на брифинг в отговор на въпроси дали Москва оказва помощ на Каракас. Той обаче отказа да съобщи повече подробности за характера на контактите.

Песков заяви миналия уикенд, че Русия иска ситуацията между Венецуела и САЩ да остане спокойна и да се гарантира, че в региона няма да избухнат нови конфликти. През уикенда руското външно министерство осъди "прекомерната военна сила" в Карибско море от страна на САЩ и потвърди подкрепата си за ръководството на Венецуела.

Американската кампания в Карибско море и източната част на Тихия океан срещу това, което Вашингтон нарича незаконна търговия с наркотици, доведе до удари срещу най-малко 14 лодки и отне живота на 61 души. През последните месеци САЩ увеличиха военното си присъствие в Карибско море. През май руският президент Владимир Путин и венецуелският президент Николас Мадуро подписаха в Москва споразумение за стратегическо партньорство, припомня Ройтерс.