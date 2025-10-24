Венецуелската армия ще попречи на инсталирането на правителство, подчинено на САЩ, заяви министърът на отбраната Владимир Падрино

site.btaВенецуелската армия ще попречи на инсталирането на правителство, подчинено на САЩ, заяви министърът на отбраната Владимир Падрино
Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино заяви, че въоръжените сили на страната ще попречат на инсталирането в Каракас на правителство, подчинено на Съединените щати, предаде Франс прес.
Падрино обвини Вашингтон, че иска да свали президента Николас Мадуро от власт с подкрепата на опозицията.
"Интерпретирайте го, както желаете. Въоръжените сили няма да допуснат тук правителство, което е подчинено на интересите на Съединените щати", каза Падрино пред венецуелската обществена телевизия.
"Никога повече роби! Ние сме свободна страна!", добави министърът на отбраната.
По-рано САЩ съобщиха, че изпращат в Южна Америка авионосната ударна група на самолетонасача "Джералд Форд", на фона напрежението с Венецуела.
/ВС/
