Владимир Сахатчиев
Доналд Тръмп предупреди, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия
Флагчета на Колумбия и САЩ на масата за преговори в Пентагона преди среща между министрите на отбраната на двете страни, 29 ноември 2022 г. (AP Photo/Alex Brandon, File)
Вашингтон,  
23.10.2025 05:20
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия заради ролята ѝ в международната наркотърговия, предаде Ройтерс.

В изказването си американският лидер също така нарече колумбийския президент Густаво Петро "лош човек".

На поредните нападки по оста Вашингтон – Богота засега реагира само ръководителят на дипломатическата мисия на Колумбия в американската столица. В интервю за Франс прес посланик Даниел Гарсия Пеня определи думите на лидера на САЩ като неприемливи и предупреди, че те поставят под риск 200-годишния съюз между двете страни. "Подобни заплахи и обвинения, които са напълно безпочвени, няма как да бъдат оправдани", посочи той.

В понеделник дипломатът бе извикан в родината си за консултации.

Повод за временното му отзоваване от Вашингтон станаха отново думи на Тръмп, който в неделя определи Петро, първия ляв държавен глава на страната си, като "наркобарон, който покровителства масово производство на наркотици". "Това е най-лошият президент, когото Колумбия е имала", посочи Тръмп и обяви, че ще спре помощта за Колумбия.

Петро отговори, че Тръмп е подведен от съветниците си и му препоръча да се запознае по-добре "къде са наркотрафикантите и къде истинските демократи".

Вчера двамата лидери си размениха нови нападки. Тръмп нарече колегата си "главорез" и наркотрафикант, който опропостява страната си, а Петро обяви, че ще търси правата си по съдебен ред.

Тръмп, от своя страна, предупреди колегата си "да внимава" и освен финансовата обяви, че спира и военната помощ за Колумбия.

На фона на задълбочаващата се вражда между двамата лидери, вчера дойде новината, че САЩ разширяват географията на ударите си в рамките на предприетата от тях военна операция край бреговете на Латинска Америка срещу трафика на наркотици, която покачи напрежението освен с Колумбия и с Венецуела, също обвинявана от правителството на Тръмп, че покровителства наркотрафика начело с президента социалист Николас Мадуро.

Вчера министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет съобщи, че американските сили са нанесли удар по плавателен съд, пренасящ наркотици в Тихия океан. Досега Вашингтон нанасяше подобни удари само в района на Карибско море.

 

 

 

/ВС/

