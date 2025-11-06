Подробно търсене

Колумбия ще отбележи с възпоменателна церемония утре 40 години от смъртоносната обсада на Двореца на правосъдието, при която загинаха над 100 души

Симеон Томов
Колумбия ще отбележи с възпоменателна церемония утре 40 години от смъртоносната обсада на Двореца на правосъдието, при която загинаха над 100 души
Колумбия ще отбележи с възпоменателна церемония утре 40 години от смъртоносната обсада на Двореца на правосъдието, при която загинаха над 100 души
Колумбийският флаг пред Двореца на правосъдието в Богота (16.08.2024 г.). Снимка: АП/Matias Delacroix
Богота ,  
06.11.2025 17:43
 (БТА)

Четиридесет години след смъртоносната обсада на Двореца на правосъдието в Колумбия, при която загинаха над 100 души, оцелелите и роднините на жертвите казват, че отбелязването на годишнината от случилото се е ритуално напомняне за продължаващата им борба за истина и справедливост, предаде Ройтерс.

Върховният съд на Колумбия ще организира утре възпоменателно събитие, с което да отбележи годишнината от нападението на сградата на съда на 6 ноември 1985 г. от партизанското движение "19 април" (M-19), чийто бойци взеха за заложници магистрати и служители на Върховния съд.

Партизаните щурмуваха сградата, взеха за заложници близо 300 души, сред които магистрати, съдии и адвокати, и заявиха, че искат тогавашният президент Белисарио Бетанкур да бъде изправен пред съда във връзка с провала на мирните преговори между правителството и крайнолявото движение. 

Властите тогава решиха да оставят ситуацията в ръцете на военните, които малко след това разположиха танкове, хеликоптери и стотици войници в хода на 27-часова операция по връщането на контрола върху сградата. В крайна сметка в сградата избухна пожар и загинаха повече от 100 души, включително 11 от 25-имата съдии от Върховния съд, а 11 души бяха обявени за изчезнали. 

Ужасът от този ден остава жив в паметта на Амелия Мантиля, чийто съпруг, магистратът Емиро Сандовал, загива по време на обсадата. "Никога не сме си представяли подобен ужас, тъй като този, които се случи, продължи часове наред", заяви Мантиля пред Ройтерс. "Ставаше въпрос просто да се унищожи, да се убие всеки", подчерта тя. 

Мантиля, която по-късно също беше магистрат, и дъщеря ѝ Алехандра, която сега е съдия в колумбийски съд, получиха тревожни новини повече от 30 години след обсадата. През 2017 г. властите, работещи по потвърждаването на самоличността на жертвите, ги информираха, че тленнни останки, които първоначално са им били предадени, не са били на Сандовал, а на няколко други неразпознати жертви на нападението. 

"Какво искат жертвите? Те искат истината. Те искат да знаят какво се е случило с техните близки. Искат да имат нещо, символ, който да представлява тялото на починалия човек. Те също така трябва да бъдат сигурни, че тези действия няма да останат безнаказани", каза Мантиля. 

Въпреки че истинските останки на Сандовал, потвърдени с ДНК тест, по-късно бяха предадени на семейството, тази грешка е пример за продължаващото страдание, на което все още са подложени семействата на много жертви, особено тези на обявените за изчезнали, посочва Ройтерс. 

Обсадата на Двореца на правосъдието в Колумбия остава силно политизирана тема, обръща внимание световната агенция. 

Президентът Густаво Петро, бивш член на М-19, заяви миналата седмица в "Екс", че съдебните експертизи показват, че нито един магистрат не е бил убит с оръжие на партизаните. Някои роднини на жертвите, включително синът на убития магистрат Мануел Гаона, оспорват твърденията на президента. 

Партизанското движение М-19 беше разформировано по силата на мирно споразумение през 1990 г., а много от лидерите му след това направиха успешни кариери в политиката. През 2015 г. тогавашният президент Хуан Мануел Сантос се извини за реакцията на военните при обсадата, признавайки "пропуски в поведението и процедурите на държавните сили". 

Ерик Ареланя, адвокат на жертвите и син на член на М-19, който е изчезнал две години след обсадата, заяви, че възпоменанията са от решаващо значение за засвидетелстването на съпричастност към близките на жертвите. "Възпоменанията са начин за семействата да кажат: "Ние сме тук, все още сме тук", (...) все още молим националната и международната общност да осъзнаят нанесената вреда", подчерта той. 

 

 

/ИТ/

Свързани новини

27.10.2025 22:05

Канцеларията на Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ да одобри уволнението на шефката на американската служба за авторски права

Канцеларията на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска днес от Върховния съд да одобри уволнението на шефката на американската служба за авторски права Шира Пърлмътър, предаде Асошиейтед прес.
27.10.2025 10:58

Сенатор Иван Сепеда беше избран за кандидат за президент на левицата в Колумбия

Сенатор Иван Сепеда беше избран за кандидат за президент на левицата в Колумбия за изборите през 2026 г., предадоха световните агенции. Това стана на вътрешнопартиен вот в редиците на левицата. В битката Сепеда се изправи срещу
24.10.2025 22:33

САЩ санкционираха колумбийския президент по обвинение, че е замесен в международна търговия с наркотици

САЩ санкционираха колумбийския президент Густаво Петро, семейството му и член на правителството му по обвинение в участие в международна търговия с наркотици, съобщоха агенциите. Министерството на финансите санкционира Петро, съпругата му Вероника
23.10.2025 05:20

Доналд Тръмп предупреди, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия заради ролята ѝ в международната наркотърговия, предаде Ройтерс. В изказването си американският лидер също така нарече
22.10.2025 21:03

Американската армия нанесе удар в Тихия океан по плавателен съд, подозиран в превоз на наркотици; има 2 жертви, обяви Пентагонът

Американската армия е нанесла удар снощи по плавателен съд, заподозрян в превоз на наркотици, в Тихия океан до бреговете на Южна Америка, предаде Ройтерс.
21.10.2025 21:35

Апелативният съд в Колумбия отмени присъдата на бившия колумбийски президент Алваро Урибе за подкупи и манипулиране на свидетели

Апелативният съд в Колумбия днес отмени присъдата на бившия колумбийски президент Алваро Урибе за подкупи и манипулиране на свидетели във връзка с историческо дело, което разтърси южноамериканската страна и опетни името на консервативния лидер,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:19 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация