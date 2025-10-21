Подробно търсене

Апелативният съд в Колумбия отмени присъдата на бившия колумбийски президент Алваро Урибе за подкупи и манипулиране на свидетели

Валерия Динкова
Апелативният съд в Колумбия отмени присъдата на бившия колумбийски президент Алваро Урибе за подкупи и манипулиране на свидетели
Апелативният съд в Колумбия отмени присъдата на бившия колумбийски президент Алваро Урибе за подкупи и манипулиране на свидетели
Бившият президент на Колумбия Алваро Урибе излиза от съда в Богота, 10 февруари 2025 г. Снимка: AP Photo/Fernando Vergara, File
Богота,  
21.10.2025 21:35
 (БТА)

Апелативният съд в Колумбия днес отмени присъдата на бившия колумбийски президент Алваро Урибе за подкупи и манипулиране на свидетели във връзка с историческо дело, което разтърси южноамериканската страна и опетни името на консервативния лидер, предаде Асошиейтед прес.

Седемдесет и три годишният Урибе отхвърли обвиненията. През август той беше осъден на 12 години затвор, които трябваше да излежи в дома си, след процес, продължил близо шест месеца, по време на който прокуратурата представи доказателства, че той е опитал да окаже влияние на свидетели, обвинили го, че е имал връзки с паравоенна групировка през 90-те години на миналия век.

Днес съдът заяви, че присъдата има "структурни недостатъци", използва неясни предпоставки и ѝ липсва цялостен анализ.

Урибе, който управляваше Колумбия в периода от 2002 до 2010 г., нарече присъдата политическо преследване и заяви, че съдията е бил пристрастен. В жалбата си неговите адвокати поставиха под въпрос валидността на доказателствата и посочиха, че отговорността на бившия президент не е "недвусмислено" доказана.

Прокуратурата и осъденият могат да обжалват днешното решение пред колумбийския Върховен съд.

Управлението на бившия президент се ползваше със силна подкрепа от САЩ. Той е поляризираща фигура в Колумбия, където мнозина му приписват спасяването на страната от фалит, докато други го свързват с нарушения на човешките права и възход на паравоенни групировки през 90-те.

Съдията в първоначалния процес срещу Урибе заяви, че е намерила достатъчно доказателства, че той е заговорничил с адвокат, за да убеди трима лишени от свобода бивши членове на паравоенни групировки да променят показанията си, които дадоха пред Иван Сепеда – ляв сенатор, който започна разследване за предполагаемите връзки на Урибе с паравоенна групировка.

/ГГ/

Свързани новини

03.08.2025 18:52

Бившият колумбийски президент Алваро Урибе стана поредният осъден държавен глава в Латинска Америка

Бившият колумбийски президент Алваро Урибе бе осъден тази седмица за повлияване на съдебен процес и подкуп на държавен служител. Той получи присъда от 12 години лишаване от свобода, която ще излежи под формата на домашен арест. Урибе стана първият бивш президент на Колумбия, признат за виновен от правосъдието, се казва в справочен материал на агенция Ройтерс. Агенцията отбелязва, че макара осъждането на Урибе да е безпрецедентно за Колумбия, то далеч не е прецедент за региона на Латинска Америка, където няколко бивши лидери бяха осъдени по наказателни дела.
01.08.2025 22:17

Бившият президент на Колумбия Алваро Урибе получи 12-годишна присъда за злоупотреба с власт и подкуп

Бившият колумбийски президент Алваро Урибе получи днес 12-годишна присъда за злоупотреба с власт и подкуп на държавен служител, която ще излежи под домашен арест, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:32 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация