Апелативният съд в Колумбия отмени присъдата на бившия колумбийски президент Алваро Урибе за подкупи и манипулиране на свидетели

Апелативният съд в Колумбия днес отмени присъдата на бившия колумбийски президент Алваро Урибе за подкупи и манипулиране на свидетели във връзка с историческо дело, което разтърси южноамериканската страна и опетни името на консервативния лидер, предаде Асошиейтед прес.

Седемдесет и три годишният Урибе отхвърли обвиненията. През август той беше осъден на 12 години затвор, които трябваше да излежи в дома си, след процес, продължил близо шест месеца, по време на който прокуратурата представи доказателства, че той е опитал да окаже влияние на свидетели, обвинили го, че е имал връзки с паравоенна групировка през 90-те години на миналия век.

Днес съдът заяви, че присъдата има "структурни недостатъци", използва неясни предпоставки и ѝ липсва цялостен анализ.

Урибе, който управляваше Колумбия в периода от 2002 до 2010 г., нарече присъдата политическо преследване и заяви, че съдията е бил пристрастен. В жалбата си неговите адвокати поставиха под въпрос валидността на доказателствата и посочиха, че отговорността на бившия президент не е "недвусмислено" доказана.

Прокуратурата и осъденият могат да обжалват днешното решение пред колумбийския Върховен съд.

Управлението на бившия президент се ползваше със силна подкрепа от САЩ. Той е поляризираща фигура в Колумбия, където мнозина му приписват спасяването на страната от фалит, докато други го свързват с нарушения на човешките права и възход на паравоенни групировки през 90-те.

Съдията в първоначалния процес срещу Урибе заяви, че е намерила достатъчно доказателства, че той е заговорничил с адвокат, за да убеди трима лишени от свобода бивши членове на паравоенни групировки да променят показанията си, които дадоха пред Иван Сепеда – ляв сенатор, който започна разследване за предполагаемите връзки на Урибе с паравоенна групировка.