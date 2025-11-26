Братът на бившия колумбийски президент Алваро Урибе беше осъден на над 28 г. затвор по обвинения в убийство и заговор

Братът на бившия колумбийски президент Алваро Урибе беше осъден на 28 години и четири месеца затвор по обвинения в убийство и заговор, предаде ДПА.

В началото на 90-те години, когато в Колумбия бушува вътрешен конфликт, Сантяго Урибе формира паравоенна групировка. Бойците му действат на територията на департамента Антиокия и убиват хора, които смятат за поддръжници на леви партизански отряди.

"Изпитвам дълбока болка от осъждането на моя брат", написа в социалната мрежа "Екс" Алваро Урибе, който управлява Колумбия между 2002 до 2010 г. "Нека Бог да бъде с нас", добави той.

Бившият държавен глава и неговото семейство се смятат за близки до десните паравоенни формирования. Години наред Колумбия беше разкъсвана от въоръжени конфликти между редовната армия, леви партизани групи и десни паравоенни формирования. Сблъсъците отнеха живота на 220 000 души, а милиони бяха разселени.

През август тази година бившият президент Урибе бе осъден на 12 г. затвор по обвинение в опит оказване на влияние върху свидетели, но през октомври Апелативният съд отмени присъдата. В обвинителния акт се посочва, че Алваро Урибе се е опитвал да подкупва затворници, за да дават фалшиви показания при разследване на предполагаемите му връзки с паравоенни формирования.