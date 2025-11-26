Подробно търсене

Братът на бившия колумбийски президент Алваро Урибе беше осъден на над 28 г. затвор по обвинения в убийство и заговор

Николай Велев
Братът на бившия колумбийски президент Алваро Урибе беше осъден на над 28 г. затвор по обвинения в убийство и заговор
Братът на бившия колумбийски президент Алваро Урибе беше осъден на над 28 г. затвор по обвинения в убийство и заговор
Противници на бившия бившия колумбийски президент Алваро Урибе протестират в Богота, 1 август 2025 г. Снимка: АП/Фернандо Вергара
Богота,  
26.11.2025 04:15
 (БТА)

Братът на бившия колумбийски президент Алваро Урибе беше осъден на 28 години и четири месеца затвор по обвинения в убийство и заговор, предаде ДПА.

В началото на 90-те години, когато в Колумбия бушува вътрешен конфликт, Сантяго Урибе формира паравоенна групировка. Бойците му действат на територията на департамента Антиокия и убиват хора, които смятат за поддръжници на леви партизански отряди.

"Изпитвам дълбока болка от осъждането на моя брат", написа в социалната мрежа "Екс" Алваро Урибе, който управлява Колумбия между 2002 до 2010 г. "Нека Бог да бъде с нас", добави той.  

Бившият държавен глава и неговото семейство се смятат за близки до десните паравоенни формирования. Години наред Колумбия беше разкъсвана от въоръжени конфликти между редовната армия, леви партизани групи и десни паравоенни формирования. Сблъсъците отнеха живота на 220 000 души, а милиони бяха разселени.

През август тази година бившият президент Урибе бе осъден на 12 г. затвор по обвинение в опит оказване на влияние върху свидетели, но през октомври Апелативният съд отмени присъдата. В обвинителния акт се посочва, че Алваро Урибе се е опитвал да подкупва затворници, за да дават фалшиви показания при разследване на предполагаемите му връзки с паравоенни формирования.

/НВ/

Свързани новини

21.10.2025 21:35

Апелативният съд в Колумбия отмени присъдата на бившия колумбийски президент Алваро Урибе за подкупи и манипулиране на свидетели

Апелативният съд в Колумбия днес отмени присъдата на бившия колумбийски президент Алваро Урибе за подкупи и манипулиране на свидетели във връзка с историческо дело, което разтърси южноамериканската страна и опетни името на консервативния лидер,
26.09.2025 07:00

Споразумение за прекратяване на 52-годишен въоръжен конфликт в Колумбия е подписано на 26 септември 2016 година

На официална церемония в конферентния център на Картахена, президентът на Колумбия Хуан Мануел Сантос и върховният лидер и командир на Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) Родриго Лондоньо Ечевери подписват на 26 септември 2016 г.
03.08.2025 18:52

Бившият колумбийски президент Алваро Урибе стана поредният осъден държавен глава в Латинска Америка

Бившият колумбийски президент Алваро Урибе бе осъден тази седмица за повлияване на съдебен процес и подкуп на държавен служител. Той получи присъда от 12 години лишаване от свобода, която ще излежи под формата на домашен арест. Урибе стана първият бивш президент на Колумбия, признат за виновен от правосъдието, се казва в справочен материал на агенция Ройтерс. Агенцията отбелязва, че макара осъждането на Урибе да е безпрецедентно за Колумбия, то далеч не е прецедент за региона на Латинска Америка, където няколко бивши лидери бяха осъдени по наказателни дела.
29.07.2025 02:27

Колумбийски съд призна бившия президент Алваро Урибе за виновен в повлияване на свидетел, Рубио го определи като "тревожен прецедент"

Колумбийският съд призна бившия президент на страната Алваро Урибе за виновен в повлияване на свидетел, което го прави първият бивш държавен глава на Колумбия, признат за виновен от съдебната система, предаде Франс прес.
09.04.2024 23:18

Колумбийски прокурори ще изправят пред съда бившия президент Урибе за разследване за манипулиране на свидетели

Колумбийската прокуратура съобщи днес, че ще изправи бившия президент Алваро Урибе пред съда за предполагаеми престъпления, свързани с подкупване на свидетели в наказателно производство и процесуална измама, което ще го превърне в първия бивш президент, изправен пред съда в тази страна.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:45 на 26.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация