Подробно търсене

Един от обвиняемите за убийството на кандидата за президент Мигел Урибе бе осъден на 21 години затвор в Колумбия

Николай Станоев
Един от обвиняемите за убийството на кандидата за президент Мигел Урибе бе осъден на 21 години затвор в Колумбия
Един от обвиняемите за убийството на кандидата за президент Мигел Урибе бе осъден на 21 години затвор в Колумбия
Хора полагат цветя на мястото на покушението срещу Мигел Урибе, 23 август 2025 г. Снимка: АП/Fernando Vergara
Богота,  
22.10.2025 08:10
 (БТА)

Един от обвиняемите за убийството на кандидата за президент на Колумбия Мигел Урибе бе осъден на 21 години затвор, предаде Франс прес.

Смятан за фаворит в надпреварата, 39-годишният Урибе почина на 11 август, след като бе прострелян на предизборен митинг в столицата Богота на 7 юни.

Покушението отвори отново стари рани в една страна, белязана от политически убийства през 80-те и 90-те години на миналия век, отбелязва АФП.

Във връзка с убийството на сенатора бяха арестувани шестима души, включително заподозреният за стрелбата - 15-годишен наемен убиец. Тийнейджърът бе осъден в края на август на седем години в център за задържане на непълнолетни.

Подсъдимият Карлос Едуардо Мора Гонсалес, който призна, че е транспортирал наемния убиец, получи вчера присъда от 21 години затвор.

За услугата са му били платени 5 милиона колумбийски песос (около 770 долара).

Властите посочиха, че убийството е било поръчано от "Сегунда Маркеталия" - фракция, отцепила се от бившата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК). Тя отрече да е замесена, отбелязва АФП.

/БЗ/

Свързани новини

21.10.2025 21:35

Апелативният съд в Колумбия отмени присъдата на бившия колумбийски президент Алваро Урибе за подкупи и манипулиране на свидетели

Апелативният съд в Колумбия днес отмени присъдата на бившия колумбийски президент Алваро Урибе за подкупи и манипулиране на свидетели във връзка с историческо дело, което разтърси южноамериканската страна и опетни името на консервативния лидер,
20.10.2025 16:34

Колумбия отзова посланика си в САЩ на фона на обявените мита и спорове за наркотрафика

Министерството на външните работи на Колумбия заяви по-рано днес, че страната отзовава посланика си в САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще увеличи митата за южноамериканската страна и ще спре всички плащания, предаде
23.08.2025 09:57

Бащата на Мигел Урибе ще го замени като кандидат на президентските избори в Колумбия

Бащата на убития колумбийски сенатор Мигел Урибе Турбай ще го замени като кандидат за номинацията на консерваторите за президентските избори в Колумбия догодина, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:16 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация