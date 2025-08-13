Подробно търсене

Хиляди колумбийци отдадоха последна почит на убития сенатор и кандидат за президент Мигел Урибе

Иво Тасев
Хиляди колумбийци отдадоха последна почит на убития сенатор и кандидат за президент Мигел Урибе
Хиляди колумбийци отдадоха последна почит на убития сенатор и кандидат за президент Мигел Урибе
Съпругата на убития Мигел Урибе - Клаудия Мария Тарасона, държи на ръце пред ковчега на покойния си съпруг сина им Алехандро. Снимка: АП/Ivan Valencia
Богота,  
13.08.2025 07:46
 (БТА)
Етикети

Хиляди колумбийци отдадоха последна почит на починалия след смъртоносно прострелване сенатор и кандидат-президент Мигел Урибе, предаде Франс прес. Той издъхна след два месеца, прекарани в болница.

От ранна сутрин се извиха дълги опашки от опечалени пред сградата на колумбийския парламент (Конгреса), отбелязва АФП. Хиляди хора чакаха своя ред, за да се поклонят пред ковчега на Урибе, покрит с националния флаг.

"За жалост имаме в страната си този голям проблем: ако някой мисли различно, решението е да бъде убит", каза за АФП един от опечалените - графичният дизайнер Хосе Корвита.

Плачеща и прегръщана от хората, вдовицата на покойния - Мария Клаудия Тарасона, си проправи път към ковчега му, носейки най-малкото си дете - Алехандро, роден от брака й с Урибе. Тя беше съпроводена от двете си дъщери от предишен брак.

На военна церемония на друго място в столицата Богота президентът на Колумбия Густаво Петро почете паметта на 39-годишния опозиционер от десницата с минута мълчание и увери, че "международни експерти" съдействат да бъдат "разкрити истинските причини" за убийството.

За престъплението бяха арестувани шестима заподозрени, сред които и 15-годишният стрелец, припомня Франс прес. Според колумбийското разузнаване дисиденти от фракцията "Сегунда Маркеталия" на бунтовническата групировка Колумбийски революционни въоръжени сили стоят зад атентата. Дисидентите отричат това.

/ГГ/

Свързани новини

23.06.2025 23:53

Колумбийският сенатор Мигел Урибе днес ще бъде подложен на нова операция, съобщи неговата съпруга

Колумбийският сенатор Мигел Урибе, който е в болница, след като бе прострелян в главата по-рано този месец по време на предизборен митинг, днес ще бъде подложен на още една операция, засега четвърта поред, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на неговата съпруга в социалните мрежи.
14.06.2025 05:04

Дисиденти от колумбийската партизанска групировка ФАРК отрекоха да стоят зад нападението срещу колумбийски сенатор

Най-голямата дисидентска фракция на бившата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) отрече да е отговорна за нападението срещу колумбийския сенатор Мигел Урибе, предаде Ройтерс.
12.06.2025 16:42

Колумбийският сенатор Урибе все още е в критично състояние пет дни след като бе прострелян

Колумбийският сенатор Мигел Урибе, който е един от кандидатите, заявили участие в президентските избори в страната, все още е в критично, но стабилно състояние, след като бе прострелян в Богота в събота, предаде Ройтерс, като се позова на информация от болницата, в която Урибе е настанен.
12.06.2025 11:29

Колумбийският президент обвини САЩ и крайнодесни кръгове, че заговорничат за свалянето му от власт

Колумбийският президент Густаво Петро обвини САЩ и "хора от крайната десница", че подготвят държавен преврат срещу него на фона на насилието в Колумбия, предаде Франс прес. Петро повтори обвиненията, отправени по-рано от венецуелския му колега

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:29 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация